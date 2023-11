Megáldották a felújított abaújkéri templomot

Az abaújkéri templom védőszentjei Szent Péter és Szent Pál. A templomon több fontos munkálatot is elvégeztek az utóbbi időben. 2022-ben a tetőzet cseréje történt meg: a szúette héjazatot is cserélni kellett, emellett rézlemezzel fedték az épületet. Pár héttel ezelőtt a torony felújítása is elkészült. Magyarország kormánya 15 millió, az Egri Főegyházmegye mintegy 58 millió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz, az egyházközség adományokból 2,6 millió forintot adott hozzá, így a padok fűtésének kialakítására is lehetőség nyílt.

A szentmisén a főpásztor homíliájában Krisztus Király ünnepére, az egyházi év utolsó vasárnapjára utalva úgy fogalmazott: a királyok feladata az ítélkezés, Jézus a mindenség Királyaként ezt a feladatot is ellátja. Más értelemben király ő, mint a földi uralkodók, az ő királysága nem ebből a világból való, ő az egész teremtett világ Királya.

Jézus Krisztus igazi trónja az emberek szívében van, hiszen mi vagyunk, akik elismerhetjük őt királyunknak, életünket alárendelhetjük neki, az ő törvényei szerint élhetünk. Ő pásztorkirályként gondoskodik a népéről.

Jó nekünk az ő uralmát elismerni, mert Jézus Krisztus szeret bennünket, gondoskodik rólunk, benne megbízhatunk – mondta az érsek, rámutatva, ha mi külön-külön befogadjuk őt, elismerjük Királyunknak, akkor valósul meg az ő uralma.

A főpásztor a felújított templommal kapcsolatban kiemelte: fontosnak tartjuk, hogy a mi Királyunknak szép háza legyen, mint például ez a gyönyörű templom, de az igazi szépsége a templomnak maguk a hívek, akik eljönnek imádkozni, keresik Istennel a kapcsolatot, hogy már most megújítsák életüket Krisztusban.

A szentmise végén megköszönte a plébános a felújításban résztvevő helyi, környékbeli vállalkozóknak az elvégzett munkát, és köszöntötte a település egyházi iskolájába járó és a szentmiséken rendszeresen részt vevő gyermekeket.

A templom udvarán korábban egy fából készült missziós kereszt állt, amely már nagyon rossz állapotban volt. Az egyháztanács tagjai önerőből vasanyagot vettek, elkészítették és beállították a helyére az új keresztet – mondta el a Szent István Televíziónak nyilatkozva az abaújkéri plébános.

Varga Gábor hozzátette, számára minden kis település fontos. Abaújkéren 1991 óta szolgál. Ahogy fogalmazott, a végeken is helyt kell állni, az itt élő embereket is segíteni kell a lelkiéletükben, Istennel való kapcsolatukban.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Debnár Ádám

Fotó: Szent István Televízió/Vozáry Róbert

Magyar Kurír