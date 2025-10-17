Megáldották a felújított gyalui templomot és felszentelték új oltárát

A Kolozs megyei Gyalu alig pár tucatnyi hívet számláló római katolikus közössége templomának felújítása több mint két és fél évig tartott, és számos támogatási forrás révén valósulhatott meg. A munkálatokhoz a hívek adományai és a gyalui plébánia hozzájárulása mellett a szászfenesi plébánia, a kolozsvári Szent Mihály-plébánia, a helyi és megyei önkormányzatok, a bukaresti Vallásügyi Államtitkárság, valamint a magyar kormány is jelentős támogatást nyújtottak, lehetővé téve a teljes belső felújítást.

Szőcs Csaba plébános hangsúlyozta, hogy a templom újbóli megnyitása a közösség számára meghatározó esemény, hiszen a belső munkálatok ideje alatt hosszú ideig nem tarthattak ott szentmisét. A plébános szerint a siker kulcsa a közösség összefogása és elkötelezettsége volt: a lelkesedés és a biztatás, a helyi közösség aktív részvétele ugyanolyan fontos volt, mint a pénzügyi források.

Kerekes László segédpüspök szentbeszédében Jézusnak a szamariai asszonnyal való evangéliumi találkozását idézve hangsúlyozta, hogy a templomi élmény – az imádság, a szentmise és a közösség – átalakítja a hívők életét, és másokat is a hit útjára vezérelhet. „A templomból kilépve nem ugyanazok vagyunk: már másként látjuk a világot, önmagunkat és embertársainkat” – fogalmazott a segédpüspök.

A szentmisét követően az ünnepség körmenetben vonult át a gyalui várba, ahol a hajdani püspöki kápolna helyszínén több évszázad után együtt imádkozhattak. Az ünnepi esemény szeretetvendégséggel zárult, ahol a közösség jelenlévő tagjainak lehetőségük volt a találkozásra és a közös öröm megosztására.

A plébános elmondta, hogy a jövőben minden hónap második és negyedik vasárnapján, valamint a nagyobb ünnepeken ismét rendszeresen tartanak szentmisét a megújult templomban, így az a plébániaközösség életének ismét aktív részévé válik, a hívek számára élő helyszínt biztosítva az Istennel való találkozásra.

Az ünnepi alkalom a közösség összefogása és hitbeli elkötelezettségének az ünnepe volt, amely új életet lehelt a 120 éves gyalui templomba, megerősítve a közösség összetartását és elköteleződését.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Vakarcs Loránd

Magyar Kurír