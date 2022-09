Megáldották a felújított kőszegdoroszlói templomot

Hosszú évek munkája nyomán, pályázati és egyházmegyei támogatásoknak köszönhetően újult meg a Szent Márton tiszteletére szentelt kőszegdoroszlói templom.

A kívül-belül megszépült épület megáldásán megtöltötték a hívek a kis templomot.

Fekete Szabolcs Benedek püspök köszönetet mondott Harangozó Vilmos nyugalmazott plébánosnak a munkálatok megkezdéséért, a támogatások beszerezéséért, és a verbita atyáknak a felújítás befejezéséért és a lelkipásztori munkáért.

A hívektől a szombathelyi segédpüspök – Reményik Sándort idézve – azt kérte, hogy ne hagyják üresen a templomot, legyenek buzgók a szentmisére járásban.

Azok a nemzetek, akik elhagyják Istent, előbb-utóbb embertelenné is válnak – figyelmeztetett a főcelebráns. – A templomok megmaradtak, és kicsit helyettesítik az iskolákat is, amik most már nincsenek a falvakban. Mindent Istentől kaptunk, az időnket is. Adjunk időt mi is Istennek – bátorította a híveket Fekete Szabolcs Benedek.

Prédikációjában a templom védőszentjét, Szent Márton alakját állította a hívek elé példaként, aki megosztotta köpenyét a koldussal. Óriási üzenete van annak az életformának, amelyet Szent Máton megélt – hangsúlyozta a szónok. – Az üzenet: a legkisebb is számít; a beteg kisgyermek, az idősek egyaránt számítanak.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír