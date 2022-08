Megáldották a felújított pálos zarándokházat Hargitafürdőn

„Szent István királyt ünnepeljük, aki hazát, jövőt, életet adott itt, a Kárpát-medencében. Az ő példájából merítünk erőt, bátorságot, lelkesedést és biztatást, mert ő Jézus Krisztust választotta alapnak, arra épített országot, nemzetet, jövőt. Valahányszor a történelem viszontagságai megingatták azt a házat, nem tudták összedönteni, mert Jézus Krisztus volt az alap, aki mindig szilárd maradt” – mondta a búcsúi szentmise prédikációjában Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, első szent királyunkat állítva a ma embere számára is példaképnek.

„Látjuk, hogy valami nincs rendben ebben a világban, sem lokálisan, sem globális szinten” – figyelmeztetett a püspök utalva a politikában, gazdaságban tapasztalt fonákságokra, visszásságokra, arra, hogy lassan feléljük, elhasználjuk az Isten teremtette csodálatos világunkat, engedünk a kísértésnek, követjük azt, amit a világ vár tőlünk, nem látjuk az idők jeleit. Megkopott a kereszténységünk, tapasztalhatóak a „modern pogányság kísértésének jelei”, a „relativizmus diktatúrája”, gyakran hiába látjuk a jót, sőt, szeretnénk is megtenni, mégsem tesszük azt. Vannak örök értékek, igazságok, mégsem gondolunk arra, hogy hol van az igazi hazánk.

Szent István megmutatta, nehéz helyzetben is hogyan lehet jó döntést hozni, hogyan lehet országot, hazát és nemzetet építeni. Minden ember annyit ér, amennyit a döntései; az elhatározások tesznek bennünket emberré.

Jézus Krisztus életünk alapja kell legyen, ennek elérésében és mindennapi döntéseinkben kérjük Szent István király közbenjárását – hangsúlyozta Kerekes László püspök, aki Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel, Puskás Antal pálos tartományfőnökkel, Bátor Botond pálos szerzetessel és a környékbeli települések papjaival közösen mutatta be a szentmisét.

A liturgia végén a zarándokház felújításában résztvevőknek köszönetet mondott Bátor Botond, a hargitafürdői kolostor elöljárója, majd Puskás Antal pálos tartományfőnök is méltatta az ünnepet.

A csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia építtette zarándokház 2018-ban került a hargitafürdői pálos kolostor tulajdonába. A felújítási és átalakítási munkálatokat a Boldog Özséb-program keretében a magyar állam 2,2 millió lejjel (184 millió forint) finanszírozta.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felszólalásában a magyar alapítású pálos szerzetesrend által fenntartott létesítmények magyar közösségeket és nemzetet segítő, erősítő, illetve megtartó szerepét méltatta, ugyanakkor szólt Szent István király ma is aktuális döntéseiről.

Elmondta: Szent István király kijelölte nekünk az utat. Kijelölte államszervezetében, de ugyanilyen mértékben az egyházmegyékben is a keresztény hit támogatásában és óvásában és az egyháziak segítésében is. Megmutatta azt is, hogy az idegenekkel is szeretettel bánjunk, más népeket tiszteljük, ha kell, fogadjuk be őket. De azt is tanította, hogy a hazát megvédjük, rabszolgái bármi nagy nemzeteknek sosem leszünk, és mi is megkívánjuk, megköveteljük a tiszteletet a magyarság irányába. Szent királyunknak, Istvánnak a tanítása, intelmei, a gyakorlatban is megvalósult cselekedetei határozzák meg a mai tetteinket, mai viszonyunkat is a világhoz.

A kápolnában tartott ünnepség végén a résztvevők a Szent István-zarándokházhoz vonultak. A mintegy negyven szálláshellyel, közösségi teremmel és ebédlővel is rendelkező épületet Kerekes László püspök áldotta meg.

Szöveg és fotó: Csúcs Mária

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír