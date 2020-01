Megáldották a kibővült homrogdi görögkatolikus iskolát

A püspöki Szent Liturgián és az azt követő vízszentelés szertartásán a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola felső tagozatos tanulói is részt vettek.

Vízkereszt ünnepén Keresztelő Szent Jánosról szól az evangélium, aki a bűnbánat keresztségét hirdette. Azokat is, akik elmentek a Jordán folyó mellé, a bűneiktől segítette megtisztulni – mondta a főpásztor. „Szükségünk van nekünk is a minden rossztól való megtisztulásra, lelkünk a megtisztítására, melyre különösen jó alkalom egy új év kezdete.”

Jánoshoz tömegek özönlöttek, hogy megtisztuljanak, és a sok ember között feltűnt Isten Fia, Jézus Krisztus, aki tiszta ártatlanság, soha semmilyen bűnt nem követett el, sőt még csak nem is hajlott a bűn felé. Azért ment, hogy alámerüljön érettünk, bűnös emberekért. A mai ünnepen lett világossá, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson bennünket minden gonoszságtól, minden bűntől és bajunktól. Először a történelemben Isten mint Szentháromság tapasztalható módon megnyilatkozott, és mi azóta ünnepeljük az Ő megjelenését. Azzal, hogy ártatlan létére belemerült a Jordán folyóba, megszentelte azt. Sőt, megszentelte a tenger vizét is. Az Ő kegyelméből megszenteljük a homrogdi vizet is. S így megszentelődik az egész természetünk, egész környezetünk. A szenteltvíz a Szentlélek kegyelmét hordozza. A mai ünnep nem csak a vizet, hanem bennünket is átalakít” – hangzott el homíliában.

A liturgiáról szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

A Szent Liturgia után a templomban megszentelt vízzel áldotta meg Orosz Atanáz püspök a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola újonnan kialakított és felújított épületrészét, majd pedig az osztálytermeket.

A munkálatok során a meglévő szolgálati lakást alakították át új csoportszobává, valamint mellé épült egy teljesen új, földszintes tantermi szárny is, így majdnem száz négyzetméterrel növekedett az iskola épülete. A beruházás az EGYH-KCP-16-P-0115 pályázati forrásból valósult meg. Az új részben testnevelés órák megtartására alkalmas termet rendeztek be.

Az ünnepségen a többségükben halmozottan hátrányos helyzetű kisiskolások megmutatták ügyességüket, gyorsaságukat, koordinációs képességeiket a különböző játékos és látványos gyakorlatok bemutatásával.

Az iskolamegáldáson Csépányné Szabolcsik Erika igazgató köszönte meg a beruházást előmozdítók fáradságos munkáját.

Az ünnepség egy Szent-Györgyi Albert idézettel zárult: „A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira.”

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

