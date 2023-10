Megáldották a kívülről felújított Szent Vendel-kápolnát Jánosházán

1781-ben építették a kápolnát, az akkori jánosházi vásártérre. Marhavész tombolt a környéken és a gazdák megfogadták: ha elmúlik a járvány, Szent Vendel tiszteletére kápolnát építenek. A vizes területen felépített kápolna alapja meggyengült, ami 300 év múlva már éreztette hatását. Déri Péter jánosházi plébános elmondta: komoly statikai problémák léptek fel az épületnél, a falak repedeztek, dőltek. Az állami, önkormányzati, egyházmegyei támogatásokból és a hívek nagylelkű adományaiból a falakat megerősítették, injektálásos módszerrel új alapot készítettek az épületnek, majd jöhetett a vakolás, színezés illetve a tetőzet cseréje. A következő nagy feladat a belső rendbetétel, aminek része a Szent Vendelt ábrázoló falfestmény megmentése is.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök áldotta meg az épületet. Szentbeszédében kiemelte: mire a felújítást megkezdték, az alapok már sok helyen hiányoztak, pótolni kellett ezeket. Őseink jó alapra építkeztek. Mert amikor járvány van, akár embereket, élővilágot pusztító járvány, az embernek meg kell tanulnia, hogy ahol már ember nem segíthet, az égiek ereje nem törik meg. Elmondta: remélte, hogy a Covid-járvány után sokan visszatérnek a hithez, de nem történt meg. Őseink a megmaradó sziklára, Krisztusra alapozták életüket. Szent Vendel élete felhívja a figyelmet, hogy a teremtett világra is gondolnunk kell és óvnunk kell. A kápolna mindennap prédikál, hogy Isten ajándékot adott nekünk: a teremtett világot, amit meg kell becsülnünk – mondta Fekete Szabolcs Benedek.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte: Szent Vendel napján a göcseji ember nem fogta be a marhákat, nehogy bajuk essen. Csornán a Szent Vendel-napi mise után a szenteltvizet beleöntötték az állatok itatójába, várva tőle az egészséget. A jánosházi emberek hite erősebb volt, mint a technológia, az építőanyagok, amelyekkel a kápolnát építették. Így az alapokat később alkották meg. Ez a kápolna is mutatja, hogy az elveszett alapok sem adhatnak okot aggodalomra, mert lehet pótolni. Erősítse meg az építkezés a jánosháziak hitét, hogy fel tudjanak tekinteni a keresztre és sarkalja őket arra, hogy hitük alapjait is megerősítsék nap mint nap – hangsúlyozta V. Németh Zsolt.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

