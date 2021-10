Megáldották Mádon a plébánia felújított közösségi házát

A lelkipásztor szentbeszédében felidézte: a borvidéken látta a szüreten szorgoskodókat. A Szentírásban is olvashatjuk, hogy a szőlősgazda újra és újra keresi, várja a munkásokat. Nyilvánvalóan az Úristenről van szó a jó gazda szerepében, aki az utolsó órában is felvett embereket. Szoktuk mondani, hogy már a 24. órában vagyunk, az utolsó pillanatban, ez egyben megkönnyebbülést is jelent: ha majdnem késve is, de sikerült megoldanunk. Itt, Mádon is az utolsó pillanatig húzzák a szüret időpontját, hogy a termés a lehető legjobb legyen. Az idő nemcsak elvesz az életünkből, hanem hozzá is ad valamit, ami érlel rajtunk, de ez nem halogatás, hanem az a sürgetés is, hogy egyszer csak lejár az időnk.

Nemcsak az élőknek van határidejük, hanem a tárgyaknak is. A Szent Erzsébet közösségi házat felújítottuk, nem lebontottuk. Az újnak ugyan jobban tudunk örülni, de a régit jobban tudjuk szeretni.

A hitünkben is így vagyunk,

egy ősi templom falai közé lépve szeretjük a múltunkat, az őseinket.

Ami itt összegyűlt, azokat mind az ősök hagyományozták ránk, a hitünket is, amit védünk és nem hagyunk el, mert nemcsak jelenünk kapaszkodóit látjuk benne, hanem a múltat is. Ha szükséges, javítunk, újítunk, de nem bontjuk le, nem semmisítjük meg.

Kérjük az Urat, hogy áldja meg a népet, amely ma is a szőlőben szorgoskodik és keresi a munkásokat, azokat is, akik az utolsó pillanatban is elvállalják a munkát, és nem tétlenkednek.

A szentmise után a közösségi ház udvarán Szűcs Zoltán plébános köszöntötte a jelenlévőket, s úgy fogalmazott: hosszú idő és sok munka előzte meg ezt az ünnepet, összefogás kellett hozzá. Felidézte: korábban egy romos épület, istálló, konyha és garázs volt mindez. Most közösségi ház, Szent Erzsébet Ház, mely zarándokszálláshelyként működő helyiséget is magában foglal. A tetőteret később alakítják majd ki.

A rekonstrukcióhoz első ütemben az Egri Főegyházmegye és Mád Község Önkormányzata biztosította a forrást, majd egy településképi pályázat, illetve a Magyar Falu Program támogatása tette lehetővé, hogy teljeskörűen elvégezzék a munkálatokat. Az egyházközség is vállalt önerőt mindebben. Nemcsak az épület, hanem a kert is megújult helyi civil szervezetek támogatásával, és parkolókat is ki tudtak alakítani.

Szűcs Zoltán plébános köszönetet mondott azoknak is, akik sok önkéntes munkával szépítették, takarították az épületet és környékét. Arra kérte a jelenlévőket és a közösség tagjait, hogy használják, töltsék meg tartalommal a házat. Majd felkérte Juhász Ferenc pasztorális helynököt, hogy áldja meg az épületet.

A megáldás után Koncz Zsófia helyi országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: egy felújított, régi épület sokszor többet ér, mint egy új, mert több mindent hordoz magában. Elmondta: követte, hogy időről időre hogyan változik, szépül a ház. Ide be tud térni bárki, és ma ez talán a legfontosabb, hogy együtt töltsünk időt. A templomfelújítási, településfejlesztési programok ezt szolgálják. Mád egy ékszerdoboz, ahol mindenki megcsodálja az értékeket. Történelmi lehetőség előtt áll a térség, a sok fejlesztés a komfortérzetet és a vonzerőt növeli.

A képviselő reményét fejezte ki, hogy élettel és szeretettel telik meg a Szent Erzsébet Ház.

Szerző: Bérczessy András

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert

Magyar Kurír