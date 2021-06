Megáldották a megújult felsőszentmártoni templomot

Az épületet a felújítás alatt elérték a tavalyi horvátországi földrengés hullámai, ám a helyszínen dolgozó munkások a keletkezett kisebb repedéseket rögtön ki is tudták javítani, így már azok nem látszódnak. Az ünnepen, melyen jelen voltak a horvát katolikus közösségben szolgáló papok, népviseletbe öltözött fiatalokból álló népi zenekar és a helyi asszonykórus végzett zenei szolgálatot.

Felföldi László prédikációjának elején Keresztelő Szent János példájából kiindulva a megújulás fontosságát hangsúlyozta az emberi életben. Az emberi élet akkor is megújításra szorul, ha nem történnek nagy bajok, csak egyszerűen megvisel minket az idő, megfáradunk, belefásulunk megszokott dolgainkba – emlékeztetett a főpásztor. A megújulás nem lehet csupán „felületes, kisebb módosítás”. Amikor a megújítás igényével nézünk mélyére emberi kapcsolatainknak, gyakran olyan dolgokat is találunk, amikre nem is gondoltunk, amiknek a megváltoztatása bizony fájni fog, mégis cselekednünk kell.

„Mi lesz ebből a gyermekből?” (Lk 1,66) – idézte homíliájában a pécsi megyéspüspök és rámutatott: Életünk céljának megtalálásában fontos szüleink példája, az, ahogyan saját, személyes hitükről beszélnek. Ha ez elmarad, előfordulhat, hogy hiábavaló a közös ima, a templomba járás, nem tartja meg őket. Zakariás sem tudott eleinte mit kezdeni leendő gyermekével, akinek különleges küldetése volt. Keresztelő Szent János a pusztaság jelentőségére is felhívja a figyelmet. A puszta az a hely, ahol megtanulunk meghallgatni másokat, csendben lenni, Istenre figyelni.

Az Egyház számára a megújulás nem egy választható tevékenység a sok közül. Ez a fennmaradásának záloga. Ki kell lépnünk a megszokottból, bármilyen kényelmetlen is ez. És ha a világban a keresztények nem beszélnek a hitükről, a világot teszik szegényebbé – fejtette ki Felföldi László.

A szentmise végén köszöntötték a pappá szentelésének tizedik évfordulóját ünneplő Barics Gábrielt, Felsőszentmárton szülöttét. A liturgia után vidám utcai mulatsággal folytatódott a helyi közösség ünnepsége.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír