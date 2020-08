Megáldották a megújult nagyvázsonyi Szent István-templomot

A szentmise elején Gere Dávid Márk plébános köszöntése után a főpásztor megáldotta a nemrégiben megújult oltárokat és a szószéket.

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte: Jézus tanítása élettel ajándékoz meg bennünket. Ha mellette döntünk, akkor a jót szeretnénk életünk minden területén, az iskolában, a munkában, a közösségi életben is. Ahogy az evangéliumban is elhangzott, aki sziklára épít, az jó döntést hoz. A kérdés pedig az, mi a szikla, a bizonyosság, a stabilitás.

A hívők közössége ennek megtalálása érdekében Szent István példájára tekinthet, aki hitével sziklára építette – saját és népének életét is. Világosan meghozta a döntést Krisztus mellett. Látjuk személyes megtérését, személyes Krisztus-ismeretét, hogy népének vezetését földi keretek közötti szolgálatnak tekintette. Ünnepén ezer évre visszatekinthetünk. Nem pusztán egy jó példát, egy jó embert látunk, hanem egy olyan szentet, aki a mindennapi életben is érvényesítette a szent életútját, miközben evilági körülmények között élt. Törvényei pedig kiállták az évszázadokat is.

Napjainkban fontos a közösség tudatos építése, a konkrét célok megvalósítása, fontos, hogy érzékenyek legyünk a jóra, és készek a küzdelemre, mert a jó nem magától jön létre. A jó teremtőivé kell válnunk. Szent István példája segíthet a Krisztus melletti elköteleződésben, mert Krisztusra építve biztos, hogy az élet útján járunk – zárta beszédét az érsek.

A szentmise után Udvardy György megáldotta az új kenyeret, majd a település ünneplése következett, ahol többek között Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi ügyekért is felelős államtitkára is szólt a megjelentekhez.

Az elmúlt időszakban a mintegy háromszáz éves oltárokat és a szószéket újították fel, de ahogy elhangzott, a felújítás a lehetőségek szerint folytatódni fog.

A nagyvázsonyi román kori Szent István-templomot Kinizsi Pál 1481-ben átépíttette. Tornya és berendezése barokk stílusú. Jelenleg évente egyszer csak a búcsúi szentmisét tartják itt, de a tervek szerint gyakrabban is ünneplik majd a megújuló templomban a legszentebb áldozatot.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

