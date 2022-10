Megáldották a Szent Miklós görögkatolikus iskola LEGO-tantermét

A hétfő reggeli imaóra során – melyet együtt végzett Szocska Ábel püspök, Papp Tibor főhelynök és Kovács Csaba lelkiigazgató atya – a megyéspüspök kiemelte, hogy 75 évvel ezelőtt a LEGO egy kis darabkáját megálmodták, de azt olyan jól, hogy bármelyik LEGO-hoz a mai napig illeszkedik. A Jóisten nekünk is kitalált egy ilyen kis „elemet”, a Szentírást, amely ugyanúgy évezredek óta be tud épülni a régen élt emberek életébe és a mi életünkbe is a zsoltárok, imádságok által, egy-egy fontos mondattal.

A főpásztor azt kívánta a diákoknak és a tanároknak, hogy a lehető legjobban fejlessze a tudásukat, és soha ne felejtsük el, hogy Istennek köszönhetjük mindezt.

A robotika szakkörösök a püspöki áldás után egy kis bemutatót tartottak a meghívott vendégeknek: Szocska Ábel püspöknek, Papp Tibor főhelynöknek, Kovácsné Dibáczi Zsuzsának, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási iroda vezetőjének; Szabó József Mihálynak, a Nyíregyházi Egyetem LEGO Education Innovation Studio szakmai vezetőjének és az iskola vezetőségének.

E nap előzményeként a tavalyi tanév során hat pedagógus lehetőséget kapott arra, hogy elvégezhesse a LEGO Education módszertani továbbképzést a Nyíregyházi Egyetemen, majd a Nyíregyházi Egyházmegye jóvoltából egy teljes tantermi felszerelést kapott az iskola. Story, Spike, Bricq dobozokat, színes asztalokat és székeket, amelyek abban segítenek, hogy a gyermekek játékos módon tanulhassanak. Az iskola LEGO-tanterme nemcsak robotika szakkörnek ad otthont, hanem a differenciált, gyermekközpontú, logikára épülő tanórák szerves részévé is válik a hétköznapokban. Irodalomórán, matematikaórán, hittanórán, fizika vagy énekórán, sőt még testnevelésórán is hasznosítani tudják majd a kollégák, a diákok mélyebb tudásának elsajátításához.

