Megáldották a Szombathelyi Egyházmegye Szent Teréz Anya Otthonát Püspökmolnáriban

A kis falu hosszú évek óta üresen álló egykori plébániaépületét újította fel az elmúlt hónapokban az egyházmegye.

Egy kétgyermekes család, illetve egy szudáni férfi lakik a kétszintes épületben. Sami 2013-ban érkezett hazánkba, a polgárháború elől menekült Magyarországra. Örült a segítségnek, amit a Katolikus Egyháztól kapott azóta, hogy megérkezett. Élete egy újabb állomása a püspökmolnári egyházközséggel, illetve a Szombathelyi Egyházmegyével és az Egyházmegyei Karitásszal való kapcsolat.

A martinus.hunak adott interjújában elmondta: hazánkban békére talált; hálás, hogy a Püspökmolnáriban működő házba befogadták, és segítenek neki mindenben, például az adminisztratív teendők elvégzésében, a mindennapi megélhetésben.

Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője elmondta: a Szombathelyi Egyházmegye az otthon létrehozásával folytatja azt a munkát, amit Szombathelyen a Szent Márton Házzal elkezdett. Az otthon átmeneti segítséget nyújt a bajba jutott embereknek, családoknak.

Feltételek persze itt is vannak, például a takarékoskodás, de hisznek abban, hogy ha csak egy vagy két évre is tudnak segítséget nyújtani, azzal is támaszt adnak a nehéz helyzetbe került embereknek, családoknak.

Kalkuttai Szent Teréz anya liturgikus emléknapján áldotta meg Horváth József az épületet. Kérte a falubelieket, hogy nyitott szívvel közeledjenek az otthon lakóihoz: látogassák őket, beszélgessenek velük, segítsenek nekik, hiszen ezzel a lelküket is megérintik. Teréz anyáról szólva kiemelte: Isten kiválasztotta őt, hogy a szegények legszegényebbjeivel foglalkozzon, azokkal, akikkel senki sem törődött. Reményt és vigasztalást adott nekik, és ez az otthonnak is a feladata.

