Megbeszélés a szociális testvérek örökségéről és jövőjéről

A Szociális Testvérek Társasága kánonjogi szempontból a pápai jogú apostoli élet társaságaihoz tartozik. Mindenütt a világon, ahol tevékenykednek, rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az adott terület megyéspüspökével – nemcsak a vatikáni dokumentumokból fakadó kötelezettségek miatt, de egyházhű jellegükből és küldetésükből fakadóan is.

A legutóbb tartott káptalan irányelveit és terveiket mutatta be az erdélyi kerület elöljárója az egyházmegye főpásztorának, Kovács Gergely érseknek.

Mint minden szerzetesi közösségnek, a Szociális Testvérek Társaságának is vannak látható apostoli szolgálatai, de sok olyan szolgálatot is végeznek a testvérek, melyek a külső szem számára nem láthatóak. Slachta Margit, az alapító elgondolása szerint a szociális testvéreknek olyan helyekre is el kell jutniuk, ahová a hivatalos Egyház státusából kifolyólag nem tud eljutni. Ezért fontosnak tartották, hogy az egyházmegye érseke megismerje az elmúlt időszak törekvéseit, a társadalmi jelenlétük gyümölcseit, pasztorális kezdeményezéseiket és a társaságuknak adatott karizmát.

„A nyitottsággal és vendégszeretettel fémjelzett tiszteletteljes találkozás a főpásztorral reményt adó számunkra, Erdélyben tevékenykedő szociális testvérek számára, akik azt az örökséget hordozzuk, amelyet elődeink boldogemlékű Márton Áron püspökünk hosszú évtizedeken keresztüli szolgálata nyomán ránk hagyományoztak. Tisztelettel adózunk kiemelten Kacsó Julianna és Czimbalmos Julianna testvérek emlékének. A centenáriumra készülve szeretnénk az archívumunkban fellelt kincseket (20. század eleji levelezéseket, naplókat, fényképeket) mások számára is hozzáférhetővé tenni és így maradandó emléket állítani azoknak a testvéreknek, akik életükkel és áldozatukkal tettek tanúságot arról, hogy érdemes egyedül Krisztusnak élni és szolgálni” – írta összefoglalójában Homa Ildikó kerületi elöljáró.

Forrás és fotó: Romkat.ro



