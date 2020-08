Megérkezett a Katolikus Karitász tanévkezdő segítsége a bicskei gyerekekhez is

A Katolikus Karitász idén már tizedik alkalommal indította el a „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű segélyprogramját. Az ország egyik legnagyobb, iskolás gyermekeket támogató akciója több ezer családhoz juttatta el a tanévkezdést segítő vásárlási utalványokat idén augusztusban is. A segélyszervezet önkéntesei Bicskén is gondoskodtak arról, hogy szeptember 1-jéig a legrászorultabbak megkapják a támogatást.

A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói – a járványügyi rendelkezéseket betartva – személyesen vehették át az iskolakezdési támogatást a Katolikus Karitász elnökétől, Spányi Antal püspöktől.

Az iskola igazgatóhelyettese, Végh Rozália szerint az ingyenes tankönyvek mellett nagy segítség sok rászoruló családnak, hogy a tanszerekhez szükséges kiegészítő eszközöket is be tudják szerezni. A híres és nagy múltú iskolához sok helyi ember kötődik; jómódú és hátrányos helyzetű gyermekek is járnak ide, akik egyformán magas színvonalú oktatásban részesülnek. A Karitász beiskolázási akciója segíti az eszközvásárlási hátrányok leküzdését is.

Az átadón Spányi Antal elmondta, a karitászosok személyes jelenlétükkel és adománygyűjtő akcióikkal próbálják enyhíteni a rászoruló emberek gondjait, amelyekkel sokszor naponta szembe kell nézniük. Igyekeztek augusztus során felkeresni azokat a családokat, melyek számára nagy gond az iskolás gyermekek felszerelésének beszerzése. Az iskolai évkezdet a jelentős állami támogatás ellenére is sokaknak okoz nehézséget, ezért a Székesfehérvári Egyházmegyében is 23 településen osztanak az önkéntesek vásárlási utalványokat a rászoruló tanulóknak. Így próbálnak nemcsak szeretettel és együttérzéssel, hanem tevékenyen is hozzájárulni ahhoz, hogy nekik is valóban öröm lehessen az iskolakezdés. „A gyerekek javát szolgálva, nem a magunk szeretetét, hanem Krisztus szeretetét próbáljuk mindenkinek eljuttatni” – hangsúlyozta a püspök, majd azt kívánta a jelen lévő diákoknak, hogy a tanév legyen sikeres számukra, ne érje őket semmi baj, a tanulásban eredményesen haladjanak előre. „Ahogy Jézusról olvashatjuk az evangéliumokban, növekedjetek korban, bölcsességben és kedvességben Isten és ember előtt” – fogalmazott a püspök.

Nagy Lajosné, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász ügyvivője arról tájékoztatott, hogy az országos segélyakció keretében minden egyházmegye kap egy bizonyos összeget, amelyet az önkéntesek helyi felmérései alapján azoknak osztanak ki, akik a legjobban rászorulnak a segítségre. Több helyen a település iskoláit keresik meg, mert nyáron nehéz a családokat elérni, de az iskolaigazgatók mindenütt ismerik a támogatásra szorulókat. Sok helyen szerveznek átadóünnepséget is, hogy a szülők és gyermekek érezhessék a megbecsülésüket.

A bicskei karitász adományátadóját megtisztelte jelenlétével a város polgármestere, Bálint Istvánné is, aki szerint a segélyszervezetnek ez a fajta, gyermekeket támogató tevékenysége nagyon fontos a településen is. „Nemcsak a mostani iskolakezdéssel kapcsolatban nyújtott segítségük, hanem az egész éves támogatásuk, amit a hozzájuk látogató családok, magánszemélyek is megkaphatnak. Ezzel is biztonságot tudnak nyújtani a nehéz sorsú családoknak, a nehezebb helyzetbe került gyerekeknek” – emelte ki a polgármester asszony.

A jó hangulatú adományátadón Spányi Antal minden gyermekhez személyesen szólt, és tanulmányaikról kérdezte őket. Az eseményen részt vett Bicske új plébánosa, Burbela Gergely SVD is.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász



Magyar Kurír