Megérteni és megtapasztalni az Eucharisztia titkát – Előadás-sorozat kezdődik a Sapientián

– Kilenc egymást követő hétfő estén várják a hallgatóságot a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a görögkatolikus atyák, annak reményében, hogy az alkalmak során sikerül valamit együtt megérteni és megtapasztalni az Eucharisztia titkából. Mi az elsődleges célja ennek az előadás-sorozatnak?

– Idén Magyarországon kiemelt figyelemmel fordulunk az Eucharisztia misztériuma felé. A testi részesülésen túl szeretnénk szellemileg is részesedni mindazon gazdagságból, amit az Eucharisztia ajándékozhat nekünk. Testileg „könnyű” megáldozni – de szellemileg? A láthatót körülveszi a láthatatlan gazdagság, s ezt szeretnénk kicsit megjeleníteni, kutatni, amennyire tőlünk telik. Teológiai, liturgikus és erkölcsi életünkben is kihívást jelent, hogy tudatosabban és tisztábban tudjunk részesülni a szent titkokból, hogy abból éljünk. Idén a Római Katolikus Egyház, de a protestáns közösségek is több szempontból tekintenek rá az Eucharisztia, illetve az úrvacsora ajándékára, s ehhez a szemlélődéshez a Görögkatolikus Egyház is szeretné hozzátenni a maga gazdagságát. Csak gazdagodhat, aki részt vesz ezeken az előadásokon.

– Bevezető vetítéssel kezdik az előadás-sorozatot…

– Az első este valóban egy bevezető vetítés lesz: püspök atyáink és teológusaink beszélnek a bizánci liturgiáról, de alapok nélkül nehéz lenne követni őket. Így arra merészkedem, hogy sorra vegyem a görögkatolikus liturgia legfontosabb mozzanatait, szimbólumait, s azok kimeríthetetlen gazdagságából feltárjak valamennyit. Nem szeretnék komplett liturgiatörténeti előadást tartani.

Rengeteg fénykép segítségével vesszük majd sorra a liturgia fő részeit, helyszínét, szimbólumait. Természetesen nem tudok hideg tudományossággal beszélni minderről, mint ahogy a többi előadónk sem a maga témájáról, tehát lesz helye az elérzékenyülésnek és a vallomásnak is. A bevezető vetítés adja meg az egész előadás-sorozat képi világát, a nagy teológiai kereteket és a hódolatteljes hangnemet is.

– Kiknek ajánljuk, kiket hívjunk az előadásokra?

– Nem csak a római katolikus vagy protestáns testvéreink kérdezősködnek a görögkatolikus liturgia szimbólumairól, hanem maguk a görögkatolikusok is panaszkodnak, hogy sok mindent csinálnak gyermekkoruktól, de nem mindent értenek. Ez a bevezető előadás így mindenkinek érdekes lehet: annak is, aki még sohasem volt görögkatolikus liturgián, annak is, aki egyszer-egyszer elmerült (és kicsit elveszett) már benne, de a görögkatolikusoknak is, akik gyermekkoruktól ebben élnek.

Egyúttal szeretném hangsúlyozni: teológiai előadásokról van szó, nem egyszerű ismeretterjesztésre készülünk, ám nem baj, ha mindent nem értünk (nem is érthetünk). Ha minden estéről csak egy-egy képet vagy mustármagnyi gondolatot viszünk magunkkal az Eucharisztia szédületes gazdagságáról, már az is éltető erővé válhat az életünkben.

– Hol és mikor kezdődik az első előadás?

– Az első előadás február 10-én, 17 órakor kezdődik a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán (Budapest V., Piarista köz 1., nagyelőadó, földszint). Az előadásokra bárki jöhet, minimális hozzájárulással. Regisztrálni lehet elektronikusan a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail-címen és személyesen is. Mindenkit szeretettel várunk!

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír