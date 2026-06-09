Meggyilkolt püspökét gyászolja a mozambiki katolikus egyház

A hír megdöbbenést és fájdalmat okozott az egész katolikus közösségnek az 1954-ben alapított egyházmegyében, valamint annak a sok-sok embernek, akik ismerték a püspököt. A megemlékező szentmisét június 6-án este 6 órakor tartották a quelimanei székesegyházban.

A püspök 2017 és 2023 között az Evangelizáció Dikasztériumának első evangelizációért és az új részegyházakért felelős szekciójában szolgált, és később is kapcsolatban maradt a dikasztériummal.

Szorosan együttműködött a Fides missziós hírügynökséggel, amelynek még néhány héttel ezelőttig is rendszeresen küldött tájékoztatást a helyi egyház életéről és az országot sújtó konfliktusokról.

Mozambik elnöke, Daniel Francisco Chapo is kifejezte mély részvétét. Üzenetében úgy fogalmazott, hogy „Osório püspök halála pótolhatatlan veszteséget jelent a mozambiki társadalom és a keresztény közösség számára”, és kiemelte a főpásztor alázatát, lelkipásztori elkötelezettségét, valamint a béke és a kiengesztelődés értékeinek előmozdítása iránti elhivatottságát.

A Consolata (vagy Torinói) Misszionáriusok (Institutum Missionum a Consolata) kongregáció tagjaként Osório Citora Afonso a Mozambiki Püspöki Konferencia titkára volt, és 2025 augusztusától a quelimanei egyházmegye püspöke is. 2026 áprilisától pedig, XIV. Leó pápa általi kinevezésével a beirai érsekség ideiglenes apostoli kormányzója is lett.

A 2025-ös statisztikák szerint a quelimanei egyházmegye 57 798 négyzetkilométeres területen fekszik. Jelenleg 29 plébánia és missziós terület tartozik hozzá, mintegy 1930 keresztény közösség, 1 millió 366 ezer katolikussal.

XIV. Leó pápa – miközben Spanyolország felé utazott repülővel a június 6–12-ig tartó apostoli útjára – mély fájdalmának adott hangot Osório püspök meggyilkolása miatt. A Szentatya „imádságban egyesül az egyházmegyék híveivel és Mozambik népével ebben a megrendítő órában, hogy az Úr adjon nekik vigaszt, őrizze őket szeretetében, és állítsa meg az erőszak kezét” – olvasható a Szentszéki Sajtóközpont által közzétett üzenetben.

Az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák Szimpóziuma (SECAM) szintén fájdalmát és felháborodását fejezte ki. A hétvégén kiadott nyilatkozatukban az afrikai püspökök „barbár bűncselekménynek” nevezték a gyilkosságot, amely az élet, az emberi méltóság, a béke, az igazságosság és a vallásszabadság elleni támadás. A SECAM határozottan elítélte a bűncselekményt, és hangsúlyozta: egyetlen vallási vezető sem válhat erőszak célpontjává azért, mert életét Isten szolgálatának, a kiengesztelődésnek és a közjónak szentelte. A SECAM felszólította Mozambik kormányát és az illetékes hatóságokat, hogy haladéktalanul átlátható és független vizsgálatot folytassanak le, és állítsák bíróság elé a felelősöket. A püspökök egyúttal a vallási vezetők és a templomok védelmének megerősítését sürgetik. Szolidaritásukat fejezik ki a Mozambiki Püspöki Konferenciával, a papsággal és a quelimanei, illetve beirai hívekkel, valamint Osório Citora Afonso püspök rokonságával. Imádságban kérik a főpásztor örök nyugalmát, és megújítják felhívásukat az igazságosságért, a békéért, az emberi élet tiszteletéért és a vallásszabadságért Mozambikban és az egész afrikai kontinensen.

A Mozambiki Püspöki Konferencia közzétette a június 12-én, pénteken tartandó temetési szertartások hivatalos rendjét. A gyászszertartásra a quelimanei székesegyházban kerül sor, és Luis Miguel Muñoz Cárdaba érsek, mozambiki apostoli nuncius vezeti. Ezt követően a földi maradványokat Nampulába szállítják, ahol éjjel virrasztást tartanak. Június 13-án, szombaton a Nampaco negyedben található nampulai Fatimai Miasszonyunk-székesegyházban mutatják be a gyászmisét, amelyet Inácio Saure nampulai érsek celebrál; a temetésre az érsekség papi temetőjében kerül sor.

Az Evangelizáció Dikasztériumának első evangelizációért és az új részegyházakért felelős szekciója június 11-én, csütörtökön engesztelő szentmisét mutat be a római Propaganda Fide palotájában, a Háromkirályok-kápolnában. „A mennyei Atya irgalmas ölelésébe ajánlva lelkét imádságban emlékezünk erre a buzgó főpásztorra, aki a dikasztériumban végzett szolgálata évei alatt is értékes tanúságot tett hitéről, odaadásáról és az egyházi közösség iránti elkötelezettségéről.”

Forrás: Fides (1, 2, 3)

Fotó: Mozambiki Püspöki Konferencia Facebook-oldala

Hollósi Judit/Magyar Kurír