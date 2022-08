Meghalt Archie – A Szentszék is reagált a brit kisfiú ügyére, akinek abbahagyták a lélegeztetését

Az elmúlt négy hónapban a szülők kimerítő jogi csatát vívtak fiukért. Az anya kijelentette fiáról: „A végsőkig harcolt”. Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke Twitter-üzenetben reagált a történtekre: „Imádkozom a családjáért”.

Két órával a mesterséges lélegeztetés megszakítása után a 12 éves Archie Battersbee augusztus 6-án helyi idő 12.15-kor meghalt Londonban. A hírt Hollie Dance, az édesanyja jelentette be. „Olyan gyönyörű gyerek. A végsőkig küzdött. A világ legbüszkébb édesanyja vagyok” – mondta az újságíróknak a Whitechapeli Királyi Kórház, egy kelet-londoni klinika előtt, ahol a fiút négy hónapja kezelték. Az anya a médiának kifejtette, hogy az eljárás, amely véget vetett fia életének, délelőtt 10 órakor kezdődött.

Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke az intézmény hivatalos Twitter-fiókján keresztül reagált Archie halálhírére és hangsúlyozta, hogy imádkozik a fiú lelkéért és a családjáért. Majd hozzátette:

Ha valaki életéről a bíróság dönt, akkor az emberiség vereséget szenved.”

Archie április 7-e óta kómában volt. Édesanyja akkor, négy hónappal ezelőtt eszméletlen állapotban talált rá a lépcső tetején otthonukban, Southendben, Essexben. A fiú nyakán olyan nyomok voltak, mintha meg akarta volna fojtani magát. A baleset körülményeit soha nem tisztázták. A hipotézis mindig is az volt, hogy a fiatal részt vett az egyik olyan, a közösségi médiában keringő őrült kihívásban, amely a fizikai ellenállás bizonyítását is igényli. A 12 éves fiút visszafordíthatatlan agykárosodással a helyi kórházba szállították, majd a Királyi Kórházba vitték át, ahol szombatig orvosi és gyógyszeres beavatkozások kombinációjával tartották életben.

Az elmúlt négy hónap végtelennek tűnő időszak volt a szülők, Hollie és Paul számára, akik ez idő alatt nem mentek haza, hogy fiúk mellett maradhassanak, hosszú és a médiában is ismertté vált jogi harcot folytattak azért, hogy életben tartsák fiukat. Miközben az orvosok agyhalálról és „értelmetlen” agóniáról beszéltek, a szülők felvették a kapcsolatot a Fellebbviteli Bírósággal, a Legfelsőbb Bírósággal, az ENSZ-szel, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságával, amely múlt szerdán, augusztus 3-án elutasította, hogy tárgyalja az ügyet.

Archie szülei fellebbezést nyújtottak be a brit Legfelsőbb Bírósághoz, hogy helyezzék át fiukat a gyógyíthatatlan betegek hospice-ába, mielőtt augusztus 6-án felfüggesztették volna az őt életben tartó kezelést. A kérés tárgyalása augusztus 5-én éjfélig tartott. Az augusztus 6-án reggel kihirdetett ítéletben azonban a bíró arra a következtetésre jutott, hogy a gyermek áthelyezése nem szolgálja legjobb érdekét. „Archie érdekei állnak továbbra is a bíróság által levont következtetések középpontjában” – mondta a bíró. „Figyelembe véve a család kívánságait és ezek okait, a hospice választását, a gyermek feltételezett szándékát, az áthelyezés kockázatait, egészségi állapotának egyre törékenyebbé válását, az ő érdeke továbbra is az, amint azt a július 15-i ítélet megfogalmazta, hogy a kezelés felfüggesztése esetén a kórházban maradjon.”

Archie helyzetéről – amely megosztotta a közvéleményt, felidézve Charlie Gard és Alfie Evans korábbi, jól ismert eseteit – John Sherrington püspök, a westminsteri egyházmegye segédpüspöke, az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia életvédelmi felelőse kijelentette: „Minden lépésnek el kell ismernie a személy vele járó méltóságát, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. A búcsúnak ebben a pillanatában fontos Archie és szülei együttérző elkísérése.” Hangsúlyozta, hogy

jobb közvetítési módokat kell találni, amelyek által a szülők és az egészségügyi szakemberek közös megegyezésre juthatnak, és elkerülhetik a bonyolult jogi eljárásokat”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (illusztráció): Vatican News

Magyar Kurír