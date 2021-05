Meghívhatlak egy vakcinára? – Bárki csatlakozhat az Apostoli Alamizsnahivatal kampányához

Sok utcán élő emberre nagy hatást tett a pápa nagylelkűsége, hogy segíti a legkiszolgáltatottabbakat, akik egyben a leginkább ki vannak téve a fertőzésveszélynek. Konrad Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás számolt be arról, hogy az elmúlt két hétben a Szent Péter tér kolonnádja alatt berendezett Irgalmas Anya rendelőben jelentkeztek az oltakozni vágyók. Május 8-án, szombaton 300 olyan embert vártak, akik rendszerint nem részesülnek a területen működő szervezetek ellátásában. Az elmúlt hetekben azokat oltották be a Vatikánban, akiket rendszeresen támogatnak a szervezetek, mintegy 1400 szegényt.

Az Apostoli Alamizsnahivatal emellett arról is beszámolt, hogy vakcinafelajánlási kezdeményezésükhez minden várakozást felülmúló számban csatlakoztak. A „Meghívlak egy oltásra” kampány lényege, hogy egy csekély összeg befizetésével vakcinához lehet juttatni azokat, akiknek a nehézségekkel küzdő országok nem tudnak oltást biztosítani. Ma adományozni nem magától értetődő gesztus, de nagyon fontos. Az Alamizsnahivatal honlapjára érkező apró felajánlásoknak köszönhetően nagy segítséget juttatnak el a világ számos pontjára.

Az 1 millárd 366 millió lakosú Indiát rendkívüli megpróbáltatásnak teszi ki a pandémia második hulláma. Ferenc pápa szolidaritásáról biztosította a szenvedő ázsiai országot, amely 200 ezer dollár segélyt kapott a Covid-járvány elleni küzdelemre. Szíriát is sújtja az elhúzódó konfliktus és a koronavírus. Helyzetüket 350 ezer euró támogatással igyekszik enyhíteni az Apostoli Alamizsnahivatal. Az összegeket a pápai nunciatúrákra bízzák, ők gondoskodnak a támogatás szükség szerinti megfelelő elosztásáról.

Április 23-án, Szent György ünnepén, névadó szentje napján a pápa meglátogatta és köszöntötte azt a mintegy 600 rászorulót, akiket a Vatikánban oltottak be a Pfizer-Biontech második adag vakcinájával. Az első oltást a nagyhéten kapták meg a Vatikán közelében élő szegények, egyfajta válaszként a Szentatya felhívására, hogy senkit ne hagyjanak ki a koronavírus elleni oltási kampányból.

Ezt az újfajta kezdeményezést olaszul „függőben lévő oltásnak” nevezik. Ez a caffè sospeso, a függőben lévő kávé adaptálása a mai helyzetre. A kávézás az olasz társadalmi élet fontos része, a kikapcsolódás, a mindennapi problémáktól való elszakadás pillanata. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nemcsak nekik, hanem nehezebb sorsú embertársaiknak is át kell élniük, ezért egy apró gesztussal meghívják őket egy kávéra. A nápolyi lelket ismerve nem meglepő a találmány. Az alamizsna gesztusában szembeötlő domináns–alárendelt viszony eltűnik, ha a szegény embernek nem kell koldulnia jóindulatunkat. Megmarad a méltósága, hiszen az, aki megengedheti magának – és valljuk be, sokan vagyunk így –, hogy a kávézóban fölhörpintett presszókávéra időnként meghívja egy kollégáját, barátját, miért ne ajánlhatna fel egy csészével az utána jövő ismeretlennek? Aki pedig a mindennapi megélhetést sem tudja biztosítani magának, de Itáliában akkor érzi magát embernek, ha ő is megihatja a napi feketéjét, betér a minden sarkon lévő kis kávézóba, elég, ha annyit kérdez a pultostól: van függőben kávé? Vagyis valaki előre meghívott engem? És a barista már főzi is az utánozhatatlanul finom, illatos italt.

Ennek a nagyon egyszerű, de mégis Itália mély humanizmusáról tanúskodó gesztusnak a szokása a 19. században Nápolyban terjedt el, aztán szép lassan elkezdett felkúszni az olasz csizma szárán. Ma pedig már Londonban és a világ mintegy húsz pontján is megjelent. A függő kávénak ma már hivatalos napja is van, december 10-e. A nápolyiak persze leleményesek, és igazán nem lehet megvádolni őket azzal, hogy ne tudnának azonnal reagálni bármilyen váratlan helyzetre. Így tehát a szeplőtelen fogantatás legutóbbi ünnepén, 2020. december 8-án kitalálták a függőben lévő gyerekjátékot is, mosolyt csalva így az elkeseredett gyerekek arcára, hiszen a pandémia következtében sok család szegényedett el. A karácsonyi mazsolás kuglóf hazájában, Milánóban 2020-ban tizennégy cukrászdában vezették be a függőben lévő panettonét. Ennek mintájára született a „Meghívlak egy vakcinára” kampány, amit globális szintre kiterjesztve eljuttathatunk a világ bármely pontjára, saját karosszékünkben ülve.

Szerző: Gedő Ágnes/Benedetta Capelli

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír