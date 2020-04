Megjelent az Új Ember 2020. április 26-i száma

Keresztelés a vészhelyzetben címmel Vanek Ákos triatlonista, világbajnoki bronzérmes, világkupa-futamgyőztes sportolóval készült interjúnkat olvashatják. A sportember tavaly november óta mentősként dolgozik. Nagyszombaton megkeresztelkedett a pasaréti ferences templomban. A mentős a járvánnyal kapcsolatban elmondta: „Nem hiszem, hogy segítene rajtunk, ha folyamatosan aggódnánk, rettegnénk. A félelem persze nem fölösleges. Figyelmeztetés számunkra, hogy megtegyük a szükséges óvintézkedéseket. De nem töltheti ki a mindennapjainkat, mert akkor megkeseredünk. Az életünk minden egyes napja ajándék Istentől, nem szabad lemondanunk sem magunkról, sem másról.”

Lapunkban főszerkesztői beszámoló szól az Új Ember nagy sikerű húsvéti kezdeményezésének részleteiről. A járványidőszak kellős közepén az ünnepi dupla lapszámból szerkesztőségünk a szolidaritás jegyében több mint kétezer darabot juttatott el olvasóinknak ingyenesen, a beérkezett kérések alapján önkéntesek segítségével. A lap idősotthonokba, kórházakba, hajléktalanszállóra is eljutott. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vezető munkatársainak segítségével pedig az ország több településére is, Egertől Várpalotáig.

Mostani számunkban többek közt a járvány gazdasági következményivel is foglalkozunk (ezzel kapcsolatban Baritz Sarolta Laura domonkos szerzetes nővérnek, közgazdásznak, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárának elemzését olvashatják), illetve interjút közlünk Ürge-Vorsatz Diána fizikussal, klímakutatóval, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) kibocsátásmérséklésekkel foglalkozó munkacsoportjának alelnökével, a Közép-európai Egyetem (CEU) tanárával, a 2007-es megosztott Nobel-békedíj részesével, aki a járványok és a klímaváltozás kapcsolatáról beszélt az Új Embernek.

*

Mértékadó kulturális mellékletünk Portré rovatában megismerhetik a kilencven évvel ezelőtt, 1930. február 25-én született Gyöngyössy Imrét, a magyar filmművészet kiemelkedő alakját, aki az Oscar-díjra jelölt Jób lázadása című film rendezője volt, Kabay Barnával együtt. Özvegyével és alkotótársával, Petényi Katalinnal beszélgetett Bodnár Dániel.

Pallós Tamás a Szent II. János Pál pápával baráti viszonyt ápoló Krzysztof Pendereckire, az egyik legjelentősebb kortárs klasszikus komponistára emlékezik a zeneszerző közelmúltban bekövetkezett halála kapcsán.

A Természetrajz rovatban Schmidt Egontól megtudhatjuk, hogy számos madárfaj érzi jól magát a nagyvárosokban, „A szép örvös galambok ma már nemcsak a Népligetben vagy a Margitszigeten fészkelnek, hanem a Ráday utcában és az Egyetem téren is. Más fajokat az épületek csábítottak a városba. A házi rozsdafarkú a sziklás élőhelyek madara, ma is jellemző előfordulási helyei például a kőbányák. Kora hajnalban hallható a hímek viszonylag halk éneke a tetők szellős magasságából.”

* * *

Kedves Olvasóink, ahol és ameddig ez lehetséges, postai úton eljuttatjuk előfizetőinkhez a kinyomtatott lapot, a nyitva tartó templomainkban is jelen vagyunk, és az újságárusoknál is beszerezhető az Új Ember a megszokott módon. Ám különösen azok számára, akikhez már nem jutott el az újság, ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tesszük a legfrissebb lapszámokat is (vasárnap este), a www.ujember.hu honlapon. A Mértékadó kulturális mellékletet szintén ingyenesen hozzáférhetővé tesszük.

A veszteséges működés közepette e nehéz döntésünk meghozatalának legfőbb indoka, hogy szeretnénk segíteni Olvasóinknak a járvány idején, és kifejezni együttérzésünket, közelségünket. Amíg módunk és lehetőségünk van rá, továbbra is kiadjuk és terjesztjük az Új Embert nyomtatott formában, azaz megmaradnak az eddigi előfizetések, terjesztési módok.

