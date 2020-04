Megjelent az Új Ember 2020. április 5-i száma

Virágvasárnapi lapszámunkban közöljük Ferenc pápa március 27-én, pénteken elmondott imáját és beszédét, amely után rendkívüli, teljes búcsúval járó Urbi et Orbi áldást adott a Szent Péter-bazilika előtti üres téren. A koronavírus-világjárvány idején Isten irgalmába ajánlotta Róma városát és az egész emberiséget.

Beszélgetést olvashatnak Barsi Balázs ferences szerzetessel, aki azt üzeni mindannyiunknak, „a kereszt köré kell gyülekeznünk”. A szerzetes többek közt a lelki áldozás mélységéről tanít, szívből jövő szavakkal: „Édes Jézusom, nem lehetek ott a szentmisén, de most szítsd fel bennem a vágyat, hiszen legutóbb is könnyes szemmel áldoztam.” Ez a könny az, ami most megmenti az Egyházat – teszi hozzá Barsi Balázs.

Ahogy szinte az egész ország, úgy a színészek is otthonukban rekedtek. Dolhai Attila színművész is családi körben éli napjait, de sem nem tétlen, sem nem csüggedt: dalokat küld a közönségének a karanténból, örül, hogy többet lehet a szeretteivel, és hiszi, hogy művészként is hasznos lehet számára ez a megálljt parancsoló, csendesebb, gondolatérlelő időszak. Interjúnkban a sokszínű karriert befutott színész az életpályájáról is beszél, illetve megvallja: „Két döntésemet a Jóistenre hagytam: mielőtt Viki kezét megkértem, égi segítséget kértem hozzá egy templomban, és a színművészetis felvételimre is a Rókus-kápolnából mentem. Amikor ima után kiléptem a kapun, már semmi aggodalom nem volt bennem.”

A járvány idejére ajánl lelki és testi gyógyszereket a hitvalló sebész, Csókay András, aki felhívja a figyelmet arra, hogy az ima és a bűnbánat mellett a fertőtlenítés, a C-vitamin és a Béres Csepp is elengedhetetlen.

Az online tanításra átállt pedagógusokat segíti Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató Zűrzavaros napjaink pedagógusszemmel címmel megjelent írásával.

Szent II. János Pál pápa 1985-ben a virágvasárnapot az ifjúság világnapjává nyilvánította. Ferenc pápa az idei világnapra szóló üzenetében a portugál fővárosban 2022-ben megrendezendő ifjúsági világtalálkozóra utal, és egy-egy bibliai idézet átelmélkedésére hívja a fiatalokat: 2020-ra az „Ifjú, mondom neked: kelj föl!” (Lk 7,14), 2021-re pedig a „De kelj fel, és állj talpra! Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál” (ApCsel 26,16) szentírási rész végiggondolását kéri. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának elnöke lapunk kérésére megosztja olvasóinkkal a Szentatya levelével kapcsolatos gondolatait.

Mértékadó kulturális mellékletünkben, az Arcvonások rovatban interjút olvashatnak Szikora Róbert énekessel, dalszerzővel, aki egyházi felkérésre a szeptemberi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) világi nagykövete, hírnöke lett. A magyar popzene egyik legeredetibb alakja nyíltan vállalja a hitét. Három évtizede mindennap részt vesz szentmisén. Mint mondja: „Soha nem állíthatom, hogy kész vagyok a hitben. A szentmise mindennek a forrása. Az Oltáriszentség, a szentmise és a hálaadás.”

Molnár Levente operaénekessel is beszélgettünk ünnepeink spiritualitásáról és a katarzis erejéről. A gyergyóremetei születésű bariton az elmúlt bő másfél évtizedben – Mozart-, Donizetti-, Rossini-, Verdi-, Puccini- és Wagner-szerepekben – a világ szinte valamennyi jelentős operaházában bemutatkozott már. Az interjúban azonban minderről a mostani, kényszerű bezártság tapasztalatai alapján beszél: „Szép, hogy sokfelé énekeltem, jó szerepeket és folyamatosan újakat is; és persze büszkeséggel tölt el, hogy már egy ilyen bő karriert mondhatok a magaménak. De ez az ego része. Valójában nem ez számít igazán. Ami örök, az a lelkiség.”

A Természetrajz rovatban Schmidt Egon írása ezúttal a Kiskunság tavaszi élővilágát hozza közel hozzánk.

