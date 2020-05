Megjelent az Új Ember 2020. május 17-i száma

Mostani, tematikus lapszámunkban a száz évvel ezelőtt született Szent II. János Pál pápára emlékezünk.

A vezető írás címe, Ne féljetek! – a szentírásból ismert jézusi mondat a lengyel származású egyházfő első ünnepélyes pápai szentmiséjének prédikációjában egy új korszak kezdetét jelezte. Az üzenet időszerűsége a mostani járványhelyzetben nyílvánvaló.

Az Új Emberben a nagy pápára emlékező írások közt Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének sorait is olvashatják. Mindkét hazai egyházi vezetőt II. János Pál szentelte püspöké 2000. január 6-án Rómában, a Szent Péter-bazilikában.

Múltidéző interjút közlünk Piero Marini érsekkel, aki 1978-tól II. János Pál haláláig volt a Szentatya szertartásmestere, majd két éven keresztül XVI. Benedek mellett is szolgált ebben a pozícióban. Az érsek 2007- től a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke.

A nagy pápa életével, tanításával kapcsolatban több fontos témát is tárgyalnak lapunk cikkei. Megemlékezünk II. János Pál Mária-tiszteletéről, amelyet már püspöki jelmondata is kifejez: Totus tuus (Egészen a tiéd). Szűz Mária iránti szeretetéről szó esik a pápa elleni merénylet összefüggésében is. Bíró László családreferens püspökkel készült beszélgetésünkben II. János Pál családokért végzett szolgálatáról olvashatnak; Török Csaba teológiatanár a kiengesztelődés; Gájer László dogmatikaprofesszor pedig a világvallások közötti párbeszéd előmozdításáról ír „Assisi szellemében".

Személyes emlékeket idéz fel lapunknak Andrea Riccardi olasz történész, egyháztörténész, a Sant’Egidio közösség alapítója, akinek II. János Pálról szóló életrajzi kötete 2011-ben jelent meg. Riccardi 28 éves volt, amikor II. János Pált pápává választották. Még abban az évben fogadta őt a Szentatya, és a következő években is rendszeresen találkoztak, évente többször is.

Végül, de nem utolsó sorban Tóth Éva Mária hittanár, pár- és családterapeuta-jelölt beszél arról, hogy a nagy pápa miként alakította „a Világegyház profilját", illetve, hogy a fiatalokkal való kapcsolata meghatározó volt.





Mértékadó kulturális mellékletünkben Sillye Jenő dalszerző, a hazai keresztény könnyűzene megkerülhetetlen alkotója Szent II. János Pál pápáról, valamint a Föltámadt, alleluja című dal születéséről vall a vele készült interjúban.

Közismert, hogy Karol Wojtyła ifjúkorában színész szeretett volna lenni, verseket írt, később drámákat. Több film is készült a pályafutásáról. Bodnár Dániel ezeken a filmeken keresztül mutatja be a szent pápa életének főbb fordulatait.

Borsodi Henrietta pedig Wojtyła népszerűvé vált művéről, Az aranyműves boltjáról ír, amely három emberpár sorsán keresztül mutat rá a házasság lényegére.

