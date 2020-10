Megjelent az Új Ember 2020. október 18-i száma

Ünnepi számunk címoldalán kezdődik interjúnk a 88 esztendős Kuklay Antallal, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott plébános-kanonokjával. Mátramindszenti otthonában beszélgettünk vele az 1956-os forradalom és szabadságharc világtörténelmi jelentőségű eseményéről.

Kuklay Antalt 1955-ben szentelték pappá, a forradalom idején a fővárosban, a Központi Szemináriumban élt. Emlékezése, vallomása hiteles kép az ’56-os eseményekről, börtönévekkel megpecsételve.

Assisiben október 10-én boldoggá avatták Carlo Acutist, a szent életű olasz fiút, aki tizenöt éves korában, 2006-ban leukémiában halt meg, és életszentségének híre mára elterjedt az egész világon. A boldoggáavatási szentmisén Agostino Vallini bíboros azt hangsúlyozta, hogy Carlo „hétköznapi fiatal” volt, és éppen ez a tulajdonsága tette különlegessé Isten szemében.

Az Új Ember kiadványok sorozatának legújabb, Harcos és szerelmes című kötetében Anselm Grün a férfiindetitás kérdését járja körül. A magyar olvasók által is kedvelt bencés író, aki az adott témát általában nem csak teológiai, de pszichológiai oldalról is megvizsgálja, a Biblia ismert alakjain keresztül – mint József, Dávid, Illés vagy Péter – mutatja be a férfi társadalmi és egyházi szerepeit.

A kötethez Hodász András, a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templom plébániai kormányzója írt ajánlást. A kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban, vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Pedro Aguado piarista rendfőnök szeptember 17-én Szakál Ádám személyében új tartományfőnököt nevezett ki a Piarista Rend Magyar Tartományának élére. Tanár, osztályfőnök, diákmozgalmi vezető, az iskola világát hosszú évek óta ismerő, diákközpontú ember került a rendtartomány élére, akit azt keresi, miként lehetne az oktatási intézmények pedagógiai munkáját megújítani. Vele készült beszélgetésünket lapunk 11. oldalán olvashatják.

A Mértékadó kulturális mellékletben a régi-új pompájában tündöklő, Sopron fölé magasodó tornyos épületről, a Szent Mihály-templomról olvashatnak. Merész arányaival, imponáló méreteivel a budavári Mátyás-templom után ez Magyarország második legjelentősebb gótikus temploma.

Orosz tankok között hallgatnak a harangok címmel Mészáros Ákos ír az ’56-os forradalomról, ezúttal a kortárs képzőművészet nyelvének értő elemzésével.

120 éve született Barcsay Jenő festőművész. Barcsay nem csak a Művészeti anatómia című könyvét rajzolta és írta élete során. Erősen foglalkoztatta a tér és a forma problémája is, persze művészi szempontból. Erről szólnak a Forma és tér, valamint az Ember és drapéria című, szintén tankönyvként is használatos albumai – írja Mészáros Ákos. A 120 évvel ezelőtt született mesternek most Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban rendeztek kiállítást.

A Nézőtér rovatban Baranyai Béla ezúttal A Társadalmi dilemma című, nagy port kavart, a digitális világot elemző, leleplező dokumentumfilmhez fűz kommentárt.

