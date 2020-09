Megjelent az Új Ember 2020. szeptember 6-i száma

Esztergom egyik leggyönyörűbb része a bazilika tövében álló Szent Adalbert Központ hatalmas épülete és a hozzátartozó impozáns kert. Kovács Viktóriával a létesítmény tavaly kinevezett igazgatójával olvashatnak interjút abból az alkalomból, hogy a központ új szállodaegységét, a Hotel Adalbert Szent Tamás Ház épületét augusztus 31-én áldotta meg Erdő Péter bíboros, prímás.

Riportunk segítségével megismerkedhetnek Horváth Istvánnal, a Veszprémi Főegyházmegye lelkipásztorával, aki ötvenéves papi pályáját summázza. Idén 42. éve működik Bakonyszentlászlón és további négy faluban, Fenyőfőn, Bakonygyiróton, Romándon és Gicen, amelyek ellátása az idők során került hozzá.

A Mária-tisztelet olyan vallási–kulturális örökség, melyet meg kell őrizni eredeti tisztaságában. Meg kell szabadítani minden olyan rárakódott káros elemtől, amely nem felel meg az evangéliumi alapelveknek – írta Ferenc pápa augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Stefano Cecchin ferences atyának, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnökének. Ezzel kapcsolatban Kovács Zoltán mariológus, a Mária Akadémia levelező tagja gyűjtött össze néhány gondolatot arról, hogy a saját életünkben, hívő gyakorlatunkban mitől kellene megszabadítanunk a Szűzanya alakját. Gondolatait Szűz Mária születésének ünnepére (Kisboldogassszony) készülve is ajánljuk olvasóink figyelmébe.

A diákok ezekben a napokban szembesülnek először „élesben” azzal, hogy a járványhelyzettel összefüggő intézkedések mit is jelentenek számukra a mindennapokban. Tartsuk be a szabályokat az iskolákban is címmel Barcsák Mariannával, a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) vezetőjével az új tanévről, a tanárok és a szülők előtt álló kihívásokról is beszélgettünk.

A Mértékadó kulturális mellékletben Pallós Tamás nagyinterjúját olvashatják Vörös Győző akadémikus, ókorkutatóval abból az alkalomból, hogy szeptember 15-én az Erkel Színházban bemutatják Richard Strauss Salome című zenedrámáját. A Rátóti Zoltán által rendezett előadás különlegessége, hogy a világon először itt hangzik el az opera olyan díszletbe foglalva, amely az eredeti evangéliumi–történelmi helyszín pontos és méretarányos rekonstrukciója.

Vörös Győző 2009 óta ásatásvezetője a heródesi palota feltárásának. A szentföldi citadella és benne az oszlopsorral keretezett udvar Heródes Antipász születésnapi ünneplésének helyszíne és Keresztelő Szent János mártírhalálának is tanúja volt. A különleges interjú biblikus, művészet-, irodalom- és kutatástörténeti időutazásra hívja az olvasókat.

Paksa Balázs a Nézőtér rovatban a Kvíz című minisorozatról ír, amely idén nyáron kiemelkedő nézettséget ért el az HBO Gón.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden évben megválasztja az év madarát, amely így reflektorfénybe kerül, elsősorban természetvédelmi szempontból. 2020-ban az év madara az erdei fülesbagoly lett. A madarat Schmidt Egon mutatja be a Természetrajz rovatban.

Magyar Kurír