Megjelent az Új Ember 2021. augusztus 29-i száma

Mérföldkő volt a magyarországi ökumené történetében, amikor Szent II. János Pál pápa harminc évvel ezelőtt ökumenikus találkozón vett részt Debrecenben. A történelmi eseményre programsorozattal emlékezett a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye – ennek csúcspontján, a szent pápa szobrának avatásán kollégáink is jelen voltak.

A pápa három évtizede programon kívül megkoszorúzta a protestáns gályarabok emlékművét. Ez a gesztus elindított egy folyamatot, a következő évben a református püspökök vittek virágot a kassai vértanúk esztergomi oltárára. „A felekezetek közötti kapcsolatot nem a konkurencia, hanem az egymás sikerei feletti öröm jellemzi” – fogalmazott az ünnepen mondott szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek.

A címlapon kezdődik beszámolónk a Szent István-bazilika előtt bemutatott augusztus 20-i ünnepi szentmiséről és a Szent Jobb-körmenetről. „Most nekünk kell tovább építenünk ezt a hazát, nekünk kell ma újra – mint egykor Szent Istvánnak – családi közösségeket teremtenünk, nagycsaládban, szomszédságban, utcában, munkahelyen. Olyan közösségeket, amelyeket a tíz falu egy templom zseniális teremtő ereje épített, melyben időt, emberséget, figyelmet, szeretet adtak egymásnak és Istennek.” Államalapító szent királyunk ünnepén Felföldi László pécsi püspök mondott homíliát, amelyet teljes terjedelmében olvashatnak.

Augusztus 29. Keresztelő Szent János fővételének emléknapja. A Keresztelő megváltásunk krónikájának legnagyobb hatású, legközelibb szereplője, aki a Messiás eljövetelét nemcsak szóval és tettel hirdette, hanem vértanúhalálával Krisztus passióját is elővételezte. Személye és szenvedéstörténete pedig nekünk, magyaroknak Machaerus miatt is különleges. A Holt-tenger fölé magasodó, kétezer évvel ezelőtt sokat látott heródesi citadellát 2009 óta tárja fel Vörös Győző ókorkutató. Ferenc pápa budapesti látogatásának tiszteletére reprezentatív kötet jelenik meg a több mint tízéves kutatómunka eddigi eredményeiről. A Pápai Akadémiák Díjával és párhuzamosan Pápai Aranyéremmel is kitüntetett professzorral Pallós Tamás készített életközépi nagyinterjút. (A Mértékadó mellékletben a Machaerus című kötettel is megismertetjük az érdeklődőket.)

Ellátogattunk Celldömölkre, ahol azt is kiderítettük, hogy visszatérnek-e az egykor ott szolgáló bencések. Bemutatjuk a huszonöt éves Gemma Énekegyüttest, akiket nemsokára, szeptember 3-án az Ars Sacra Fesztivál nyitókoncertjén meg is hallgathatunk a Mátyás-templomban.

A Mértékadó kulturális mellékletben egy újabb, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó kiállítást mutat be Mészáros Ákos. Tanúim lesztek címmel rendeztek az 1938-as világkongresszusról annak szellemiségéhez méltó, nagyszabású tárlatot a Pesti Vigadóban.

Petrőczi Évával karöltve ellátogathatunk a sümegi Kisfaludy Emlékházba; Mátyus Norbert segítségével pedig egyenesen időutazást tehetünk: az irodalomtörténész szerkesztésében megjelent Dante a középkorban tanulmánykötetet ajánljuk figyelmükbe. Schmidt Egon pedig a legaranyosabb madárról és a Nehru-parti augusztusról írt ezúttal.

Magyar Kurír