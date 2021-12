Megjelent az Új Ember 2021. december 12-i száma

A Barankovics Alapítvány kezdeményezésére a Szociális Testvérek Társasága idén augusztusban megtartott nemzetközi káptalanja támogatta Slachta Margit rendalapító földi maradványainak hazahozatalát.

Az újratemetés december 7-én történt a Fiumei úti sírkertben. Olvasóink interjút olvashatnak Fejérdy András történésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével a rendalapítóról.

Kovács-Mihócza Orsolya ötgyermekes édesanya. Az újpesti Egek Királynéja-főplébánián 2010-től 2019-ig baba-mama klubot vezetett. Tapasztalatait papírra vetette, hogy segítséget adjon klubok vezetéséhez és a kisgyermekes édesanyák gondjainak megoldásához. A Klubdélelőtt című kötet a napokban jelent meg magánkiadásban, és az Új Ember Könyvesboltban is kapható. Lapunkban a szerzővel beszélgettünk.

A könyv megrendelhető a Facebookon keresztül, illetve a www.klubdelelott.blogspot.com oldalon. December elejétől az Új Ember könyvesboltban is beszerezhető (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Ugyanitt kaphatók Az evangélium szabadságában éljetek! Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán, illetve a Jöjjetek és lássátok! – A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a képek tükrében című új kötetek is.

Megtartotta alakuló ülését december 1-jén a budai Várban, a Karmelita kolostor rendezvénytermében a Nemzeti Vallásturizmus Tanács. A testület feladata a Nemzeti vallásturizmus intézkedési terv megvalósításának támogatása, valamint a később létrejövő Nemzeti Vallásturizmus Fórum stratégiai irányítása. Az alapítók célja, hogy a magyarországi vallásturizmus 2030-ra a hazai turizmus kiemelten hangsúlyos elemévé váljon, és Magyarország vallási értékeit az országon kívül is megismerjék. Az alakuló ülésen részt vevő egyházi vezetők hozzászólásait is olvashatják lapunkban.

A Mértékadó kulturális mellékletben Szinyei Merse Pál festményeinek tárlatát ajánlja Mészáros Ákos. A Nemzeti Galériában látható kiállítást ajánló írásból néhány sor álljon itt ízelítőül: „Szinyei alkotásai egyszerűen csodaszépek, mást nem lehet mondani rájuk. Harsány, élettel teli színeivel, könnyen befogadható témáival, megnyerő arcú alakjaival, virágzó, napsütötte tájaival valamennyi festménye az életöröm megtestesítője. Minden rajta van a vásznain, amit a szó legjobb értelmében művészetnek nevezhetünk.”

Olimpiai ezüstérmes lett a magyar Lumen Christi Gospel Kórus az október 30. és november 7. között Belgiumban megrendezett 11. Kórusolimpián. Az együttes egyetlen magyar résztvevőként képviselte Magyarországot a bajnokok versenyén. Utánajártunk, mit is takar pontosan a kórusolimpia kifejezés, és hogyan lett éppen a gospel műfaja a meghatározó egy hazai együttes életében. Olvasóink arról is értesülhetnek, hogy a tervek szerint a Lumen Christi Gospel Kórus antwerpeni versenyprogramját a hazai közönség is hallhatja majd egy karácsonyi koncerten, a MOM Kulturális Központban, december 20-án 19 órai kezdettel.

Az Alapítvány – regényben és filmsorozatként címmel Baranyai Béla hasonlítja össze Isaac Asimov sci-fi klasszikusának megfilmesítését az eredeti regénytrilógiával. Josh Friedman és David S. Goyer több évadra tervezett sorozatot indított el, mely az Apple TV szolgáltatónál Magyarországon is megnézhető. Vajon a filmadaptáció képes visszaadni a regény világát? Vagy ez eleve lehetetlen vállalkozás? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ a filmes jegyzet.

