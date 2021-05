Megjelent az Új Ember 2021. május 30-i száma

A címlapon adunk hírt arról, hogy Ferenc pápa május 22-én jóváhagyta a hősies erények gyakorlásáról szóló dekrétumot Bálint Sándorral kapcsolatban. Ezzel egy fontos lépéssel közelebb kerültünk a néprajztudós boldoggá avatásához. Életéről, munkásságáról is olvashatnak lapunkban.

Tudósítást közlünk a karizmák ünnepe idei rendezvényéről, amelyet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében tartottak meg Máriaremetén.

Interjút olvashatnak Bacsa Dáviddal, a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilika káplánjával a Reménykör üzenetéről. A Reménykör egy olyan összefogás, melynek keretében maguk az érintettek és az őket támogató emberek együtt munkálkodnak a speciális szükségletű emberek teljes befogadásáért. A tartós fogyatékossággal élőket úgy próbálják az Egyházba integrálni és úgy alakítják ki az akadálymentes környezetet a vallásos élet területein, hogy őket is bevonják a döntésekbe.

Apakép és istenkép kapcsolatáról vall Makláry Ákos görögkatolikus pap, férj, egy huszonkét és egy tízéves lánygyermek édesapja, aki a saját édesapját (szintén görögkatolikus pap volt) hatévesen elveszítette, az első gyermeke születése körüli nehézségek pedig megismertették vele a küzdelmet, ami még jobban összekovácsolta a családot.

Életem nagy ajándékának tartom, hogy Mádl Ferencnek egy időben munkatársa lehettem. Megismerhettem egy embert – nem a professzort, nem a minisztert, nem a későbbi köztársasági elnököt, hanem az embert, akire fel tudtam nézni, és akire most, tíz évvel a halála után is tisztelettel emlékezem – írja a lapunkban megjelent emlékezésében Korzenszky Richárd OSB a tudós politikusról.

A méltán népszerű rádiós műsor, a Vendég a háznál vezető szerkesztőjét, Keresztes Ilonát azzal kapcsolatban kerestük meg, hogy a műsor közösségi oldalán elbúcsúzott a hallgatóktól. A tízévnyi gyümölcsöző munka után most meghozott döntéséről és további terveiről beszélgettünk a hívő műsorvezetővel.

*

A Mértékadó kulturális mellékletben interjút olvashatnak Pindroch Csaba színművésszel Zsuffa Tünde A reménység oszlopa című rádiójátékáról, amely május 24-én, pünkösdhétfőn hangzott el a Kossuth rádióban.

A darab egy idős testvérpár, a kilencvennyolc éves Lotti néni és kilencvenkét éves öccse, Márton atya élményeit örökíti meg, akik gyermekként vettek részt az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson. Emlékeiket, érzéseiket, gondolataikat – amelyekről a kommunista diktatúra idején évtizedekig nem is beszélhettek – Lotti néni tizenhat éves dédunokájával, Lilivel osztják meg. Az idős hölgyet Molnár Piroska, testvérét Papp János, Eugenio Pacelli bíborost Pindroch Csaba, Serédi Jusztinián bíborost Vida Péter, Lilit Pindroch Míra alakítja.

A pandémia miatt az Operaház rövidre szabott francia évadában Franz Schmidt Notre Dame-jának koncertszerű előadása és lemezfelvétele is elmaradt. A budapesti dalszínház vezetése úgy tervezte, hogy a zenedráma CD-kiadásából Párizsba is juttatnak, és annak bevételével támogatják a 2019 áprilisában tűzkárt szenvedett katedrális renoválását, tetőszerkezetének és huszártornyának újjáépítését. Ha nem is a katasztrófa évfordulójának napján, de június 9-én mégis megszólal az Erkel Színházban a német nyelvű opera, amelyet Pallós Tamás mutat be olvasóinknak.

A Nézőtér rovatban Misszió a magyar filmért címmel interjút közlünk Pál Ákossal, a FILMIO vezérigazgatójával. A magyar film születésének 120. évfordulója alkalmából a Nemzeti Filmintézet (NFI) 2020 novemberében elindította hiánypótló, FILMIO nevű online filmtárát azzal a céllal, hogy széles közönség számára elérhetővé tegye a magyar filmművészet klasszikusait és a közelmúlt hazai sikerfilmjeit.

Magyar Kurír