Megjelent az Új Ember 2021. október 31-i száma

Mindenszentek és halottak napja alkalmával elhunytjainkra emlékezünk. Őket ajánljuk Urunk szeretetébe a száz évvel ezelőtt született Pilinszky János Egyenes labirintus című versével.

Interjút olvashatnak Dani Gyöngyi paralimpikonnal, aki tizenhat éves kora óta kerekesszékhez kötött életet él; ma boldog ember, feleség és családanya. A szeptemberben megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik önkéntes hírnöke volt, s vallja, amióta beengedte Istent az életébe, csupa áldás kíséri őt.

A Szerzetesi Fenntartású Szociális Intézmények Egyesülete október 19-én megrendezte első Szerzetesi Idősgondozási Konferenciáját és szakmai fórumát Budapesten, a Pasaréti Közösségi Házban. Nagy Viktor, az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonának főigazgatója a konferencián elmondta, az egyesület célja, hogy egységes érdekképviseletet és szakmai fórumot biztosítson a szociális intézményt fenntartó szerzetesrendek, világi társaságok, valamint apostoli élet társaságai és az általuk fenntartott szociális intézmények vezetői számára. A tanácskozáson 17 szerzetesrend és 32 szociális intézmény képviseltette magát, s jelen volt több magánfenntartású szociális intézmény képviselője is.

A Család az Egyházban címmel tartottak konferenciát a budapesti Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetemen (OR-ZSE) október 21-én a Keresztény–Zsidó Tanács, a Budapesti Zsidó Hitközség és az OR-ZSE szervezésében. Összefoglalónkban olvashatják Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Keresztény–Zsidó Tanács elnöke gondolatait is. A püspök emlékeztetett, hogy a rabbik szerint Isten a világot tíz igével teremtette. Ez a gondolat összefügg a tízparancsolattal. A világba bele van ültetve egy gyönyörű, isteni harmónia. Ugyanígy a családnak is van egy objektív, isteni rendje, melyet a keresztény kinyilatkoztatás is megjelenít. Európa megkapta ezt a kincset, a nyugati társadalmat a Biblia életszemlélete tette erőssé és termékennyé. A zsidóság és a kereszténység azzal tudja a legtöbbet adni a világnak, ha azt az üzenetet, amit kapott, hitelesen éli és hirdeti, mondta Székely János.

A Mértékadó kulturális mellékletben Paszternák István régésszel készült interjúnkat olvashatják a mérai templom falképeiről. A felsőmérai református templomnak nyolc évszázadot átívelő történetének avatott ismerője a jelenlegi legfrissebb kutatási eredményekről számol be a Mértékadónak. A helyszínen dolgozó régésszel nemcsak Méra, hanem az északkelet-magyarországi térség rejtőző, lassan újra láthatóvá váló több évszázados értékeiről beszélgetett Pallós Tamás.

Budapesten, a Műcsarnokban rendhagyó kiállítást rendeztek a száz évvel ezelőtt született Pilinszky János amatőr felvételeiből, amelyek a hagyatékából kerültek elő. Pilinszky János, a 20. század egyik legjelentősebb költője, az Új Ember egykori belső munkatársa jókedvében fényképezett. Egyszerűen csak meg akarta örökíteni a látottakat – írja Mészáros Ákos, aki a lapban bemutatja a tárlatot.

Idén az egész világ megemlékezik arról, hogy hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben adta vissza lelkét Teremtőjének Dante Alighieri, az Isteni színjáték írója. Benyik György katolikus pappal, teológussal, tanszékvezető főiskolai tanárral a Biblia és a Commedia kapcsolatáról beszélgetett Bodnár Dániel.

