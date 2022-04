Megjelent az Új Ember 2022. április 17–24-i száma

Ünnepi lapunk vezércikkében Cserháti Ferenc a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspöke Paul Claudel francia író életén és megtérésén elmélkedve azt írja: „az égiek nélkül az ember még azt sem tudja, hogy honnan jön, merre tart, miért él. Isten ugyanis Jézus Krisztusban mutatta meg az emberi lét teljességét és értelmét. A hívő ember az isteni kinyilatkoztatás fényében képes felfedezni az emberi lét legalapvetőbb sajátosságát, mindenekelőtt azt, hogy az ember nem önmagától van, hanem Istentől származik.”

Húsvéti dupla számukat fellapozva olvasóink több cikkben találkozhatnak a háború és a béke sajnálatosan időszerű kérdéseivel.

Gájer László teológiatanár Ferenc pápa Fratelli tutti – Mindnyájan testvérek című enciklikája nyomán a testvériség evangéliumból fakadó céljáról elmélkedik a háború pusztulást hozó valóságának tükrében.

Görföl Tibor pedig a modern kori teológusok gondolatai nyomán megállapítja: „Teológiai szempontból a békéhez elengedhetetlen a szeretet balgasága, amely kész lemondást gyakorolni akkor, amikor erre nem kötelezné az igazságosság.”

Baán Izsák OSB arról ír, hogy a „valódi békességszerzők azok, akik Jézust követve végigjárják életükben a szenvedés, halál és feltámadás, a húsvéti titok útját”.

Az orosz–ukrán háború árnyékában a hazánkba menekülőket segítő szervezetek, önkéntesek, egyháziak szolgálatáról készült riportjaink a befogadás sürgető szükségességéről szólnak.

A jövőre sorra kerülő püspöki szinódussal kapcsolatban Kalmár Petra, a Piarista Rend Magyar Tartománya vezetőségi munkatársa gondolatait adjuk közre a szinodális út lényegéről.

Beszélgetést olvashatnak Legeza Józseffel, aki két évtizede a Budapest–Újpesti Görögkatolikus Egyházközség parókusa; szentbeszédeit, lelkigyakorlatait sokan ismerik és szeretik. Feleségével, Tóth Mária orvossal negyvenegy éve élnek együtt, három gyermekük van.

Egy másik interjúnkból pedig megismerhetik az ötgyermekes, valaha református Réka és a két gyermekkel megözvegyült Balázs egymásra találásának és szentségi házasságának történetét.

Húsvéti lapunkban természetesen idén is közlünk írást a Szentföldről, olvashatják Lackfi János aktuális költeményét, és ezúttal különleges betekintést kaphatnak az afrikai kereszténység jelenébe is: két kollégánkat, Thullner Zsuzsa újságíró-szerkesztőt és Merényi Zita fotóriportert nagy megtiszteltetés érte, ugyanis január végétől február közepéig részt vehettek Fodor Réka (Afréka) és Csókay András nigériai missziós útján. Megtapasztalták a fiatal afrikai Egyház lendületét, hitét, és azt, mennyi mindent tudnánk adni mi, európaiak Afrikának. Kollégáink vallomásait is olvashatják lapunkban.



A Mértékadó kulturális mellékletben Mészáros Ákos riportját adjuk közre a székesfehérvári Szent István király székesegyház felújításáról.

Pallós Tamás legutóbbi, Müpában megélt élménye briliáns egybentartása zene, zenetörténet és életvalóság egybecsúszó síkjainak.

Bodnár Dániel ezúttal Nikosz Kazantzakisz Akinek meg kell halnia című művét elemzi Követjük-e Krisztust, vagy csak hirdetjük? címmel megjelent írásában.

Paksa Balázs pedig kortárs misékről ír: Pejtsik Péter Pro Multis-áról és Szarka Tamás Missa Missio-járól.

Kulturális mellékeltünkben többek közt Halmai Tamás húsvéti versek kapcsán írt elmélkedését is olvashatják.

