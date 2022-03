Megjelent az Új Ember 2022. április 3-i száma

Híreink, riportjaink továbbra is jelentős részben az orosz–ukrán háborúval és a menekültek befogadásával kapcsolatosak.

Címlapról indul összeállításunk arról, hogy március 25-én, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepén, a 17 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát Mária Szeplőtelen Szívének.

A Szentatya szándéka szerint a felajánláshoz csatlakoztak világszerte a Katolikus Egyház püspökei és papjai. Konrad Krajewski bíboros, a pápai főalamizsnás ugyanezt a felajánlást végezte Fatimában mint a Szentatya hírnöke. Erdő Péter bíboros, prímás aznap 19 órakor a Szent István-bazilikában a Szent Jobb előtt – emlékezve Szent István királyra, aki elsőként ajánlotta fel országát a Szűzanyának – tette meg a felajánlást.

A menekültek ellátása akkor sem fejeződik be, ha véget ér a háború címmel interjút olvashatnak Zagyva Richárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettesével az ukrán–orosz háború nyomán kialakult helyzetről. A Katolikus Karitász a kezdetek óta segíti azokat, akik az ukrajnai háború elől Magyarországra menekülnek.

Marton Zsolt családreferens püspök arról beszélt lapunknak, hogy a férfi és a nő biológiai neme, társadalmi szerepe és a család napjainkban egyre gyakrabban válnak támadás célpontjává. A váci megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnökével annak apropóján beszélgettünk, hogy a Családok X. Világtalálkozóját június 22. és 26. között tartják Rómában.

Idén Székely János szombathelyi megyéspüspök az előadója a budai Szent Imre-plébánia Lépések a szeretet ösvényén című nagyböjti, háromalkalmas lelkigyakorlatának, kéthetente szerda esténként. A főpásztor a második alkalmon, március 23-án a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében József és testvérei története kapcsán a megbocsátásról mint a szeretet feltámadásáról szólt. Székely János az ószövetségi József történetéről elmondta, abban egy döbbenetes családi dráma is megbújik: van egy gyűlölt testvér, akit a féltestvérei megvetnek és eltávolítanak maguk közül, de aki a döntő pillanatban megbocsát, felülkerekedik benne a szeretet.

A Mértékadó kulturális mellékletben megemlékezünk a kilencven évvel ezelőtt, 1932. április 4-én a Szovjetunió Zavrazsje nevű falujában megszületett Andrej Tarkovszkijról, a szovjet és az egyetemes filmművészet korszakos, stílusteremtő alakjáról. Leghíresebb alkotása talán az 1966-ban forgatott Andrej Rubljov című filmdrámája. Az alkotásról és az alkotóról Bodnár Dániel ír a lapban.

„Pilinszky lírájában elmerülni lélekpróbáló feladat, megszeretni, s azonosulni e vátesz sorsú zseni soraival, még inkább az. Talán éppen ezért tartanak bennünket örök izzásban versei, prózái. S ha lankadna érdeklődésünk a 101 évvel ezelőtt született költő életműve iránt, a centenáriumi előadás-, tanulmány- és kötetdömping után is akadnak, akik közel(ebb) hozzák hozzánk a Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító művészetét.” Lőrincz Sándor cikkéből azt is megtudhatják, hogy „legutóbb a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság szervezte esten gyűltek össze Pilinszky tisztelői Kaposváron, ahová Tallián Mariann és Lázár Balázs, a versszínházi előadóestjeiről is ismert színészházaspár vitte el a 20. század egyik legjelentősebb alkotójának megrendítő líráját.

Néhány héttel ezelőtt írtunk az Andrássy úti Régi Műcsarnok nevezetes Lotz-freskóiról, melyeket megtisztítva, az elmúlt több mint száz év rárakódásaitól megszabadítva, szépen restaurálva csodálhatunk meg. Ha Budapesten elsétálunk az egykori Sugár út, mai nevén az Andrássy út palotái, historikus épületei előtt, hamarosan feltűnik a Bábszínház nemrég megváltozott, modernizált, kékes színű cégére és a földszinti ajtók fölött kétoldalt az intézmény neve. De mielőtt erről szólnánk, Mészáros Ákos ad áttekintést az épület történetéről, funkcióváltásairól.

Schmidt Egon a Természetrajz rovatban hóvirágokat nézni hívja olvasóinkat az Alcsúti Arborétumba.

Magyar Kurír