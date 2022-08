Megjelent az Új Ember 2022. augusztus 28-i száma

Államalapító Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án a bizonytalan időjárási viszonyok miatt a budapesti Szent István-bazilikában mutatták be az ünnepi szentmisét. A homíliát Berta Tibor püspök, Magyarország katonai ordináriusa mondta. A bazilika teljesen megtelt és a Szent István téren is ezrek kísérték kivetítőn a szertartást. Beszámolónkat a 3. oldalon találják.

A soproni Szent Imre-templom közössége augusztus 20-án ünnepelte jubileumát, hiszen huszonöt éve szentelték fel a templomukat. A Jereván-lakótelepen nemcsak templom épült, a negyedszázad alatt közösségek születtek és teljesedtek ki. A jubileum vissza- és előretekintés, hálaadás a közösségért, tanúságtétel az összefogásról, a közösségek erejéről. Szent István napján Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével ünnepeltek. Cikkünk az 5. oldalon olvasható.

Augusztus 19-én délután magyar és európai premontrei apátok részvételével Udvardy György veszprémi érsek felszentelte a türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomot, melynek felújítása 2018-ban kezdődött. A szentmise szónoka Thomas Hangrätinger OPraem emeritus generális apát volt. A nyolcszáz éves Árpád-kori templom új oltárába Szent Norbertnek, a rendalapítójuknak az ereklyéjét helyezték. Beszámolónkat az 11. oldalon olvashatják.

Augusztus 17-én délelőtt a Szentatya tizenhetedik katekézisét tartotta az öregkorról. Az Ősöreg alakjáról szóló dánieli látomás alapján arról elmélkedett, hogy leghitelesebben az öregek biztosítanak bennünket arról, hogy el nem múló élet vár ránk a halál után. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását a 2. oldalon adjuk közre.

Bicske és környéke sokszor hangos az istendicsőítéstől. Szabó Imre vezetésével négy évvel ezelőtt alakult meg az a zenekar, amely idén nyáron felvette az AcCordis nevet. Küldetésük összefonódik a verbiták missziós tevékenységével: szeretnék megszólítani a környékbeli fiatalokat és idősebbeket, hívőket és érdeklődőket az általuk szervezett Cordis Fesztiválon, amelyet szeptember 10-én rendeznek Bicskén, a Hősök terén. Az interjút a 9. oldalon találják.

Bár a gyerekek talán nem várják anniyira, de nemsokára elindul az új tanév. Augusztus 18-án, csütörtökön reggel a „Legyen öröm az iskolakezdés!” támogatási akció keretében az óbudai Kövi Szűz Mária-templomban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja több mint hatvan gyermeknek ajándékozott személyre szóló iskolai csomagot.

A Mértékadó kulturális mellékletünkben a Kárpát-medence legnagyobb barokk épületét, a megújult nagyváradi püspöki palotát mutatjuk be. Halmai Tamás egy beszélgetőkönyvet ismertet: Iancu Laura költőnővel Bodnár Dániel folytatott mélyenszántó eszmecserét.

„Ha minden megvalósulhat, semminek nincs jelentősége.” Persze az is lehet, hogy pont az ellenkezője az igaz. A multiverzumfilmeket bemutató cikkünkben többek között ezt a kérdést is körbejárjuk. A kulturális mellékletben Schmidt Egon írásával is találkozhatnak.

