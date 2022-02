Megjelent az Új Ember 2022. február 13-i száma

Rövid időre hazalátogatott a Szentföldről Várnai Jakab OFM, a jeruzsálemi ferences Studium Theologicum tanára, és tanári, intézményszervezői munkássága elismeréseként a múlt héten átvehette a Fraknói Vilmos-díjat.

Az írásait lapunkban és a Magyar Kuríron is publikáló ferences szerzetest, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola korábbi rektorát a szolgálatáról és a szentföldi keresztényekről is kérdeztük. A szerzetes az interjúban többek között jelenleg zajló jeruzsálemi régészeti feltárásokról is beszél.

A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya tavaly június 30-án Debrecenben megválasztotta új vezetését. A távozó Lobmayer M. Judit helyett a következő négy esztendőre Ivanics M. Andrea nővér lett a tartományfőnöknő. Az Új Emberben vele beszélgettünk a rend küldetéséről.

Gyermekeink védelme – szülői és tanári felelősség keresztény szemmel címmel tartott előadást Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató a szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémián. Az előadás fókuszában a nemi identitás kérdésköre állt, különös tekintettel a konkrét feladatokra és lehetőségekre, amelyekkel e témát szülőként és pedagógusként megközelíthetjük. Az előadó felvázolta a genderideológia alapjait is, emlékeztetve arra, hogy már a 90-es évek közepe óta akut kérdés a hagyományos nemi szerepek háttérbe szorítása.

Hagyomány a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia életében, hogy február 3. és 11. között lourdes-i kilencedet imádkoznak a betegekért. Horváth Zoltán plébános úgy érzi, hogy a betegekért végzett szolgálat ajándék az életükben, és a vele készült interjúnkban hangsúlyozza: Isten jelenlétét kell megéreztetni az emberekkel.

*

A Mértékadó kulturális mellékletben olvashatják Pallós Tamás interjúját Vörös Győző régészprofesszorral, abból az alkalomból, hogy a keresztény régészet kétszáz éve született alapítójára, Giovanni Battista de Rossira emlékező program keretében február 1-jén délután a római Kancellária-palotában a professzornak átadták a Ferenc pápa által odaítélt Pápai Aranyérmet. A szentföldi missziót vezető ókorkutató, a Holt-tenger fölé magasodó Machaerust, a heródesi erődpalotát, Keresztelő Szent János vértanúságának helyszínét feltáró régész az ünnepi esemény után nyilatkozott a Mértékadónak.

A tavalyi év során a Premontreiek 900 című kiállításon a Nemzeti Múzeumban a rend szellemi-lelki és tárgyi értékeinek tárházából láthattunk bőséges merítést. A premontrei kanonokrendet 1121-ben, kilencszáz éve alapította Szent Norbert. A rend tagjai szinte az alapítás óta jelen vannak Magyarországon is. A premontreiek az elmúlt évszázadokban részesei és alakítói voltak a magyar társadalmi és vallási életnek, a művészetnek és a tudománynak. Mészáros Ákos ebből a gazdag örökségből válogatott ki néhány figyelemre méltó alkotást a tárlat apropóján.

Finn filmnapokat rendeznek február 16. és 20. között Budapesten, a Toldi Moziban. A fesztivál a finn mozi sokszínűségét mutatja be. A játékfilmek mellett dokumentumfilmek és más programok is gazdagítják a kínálatot, amelyet Hajnal Gergely mutat be.

Magyar Kurír