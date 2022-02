Megjelent az Új Ember 2022. február 20-i száma

Valentin-napi és házasság heti kampányt indított a Görögkatolikus Egyház a közösségi médiában. A kampány a Görögkatolikus Metropólia és a Magyar Kurír együttműködésében jött létre, keretében évtizedek óta együtt élő házaspárok üzennek hűségről, hitről és házasságról (nem csak) fiataloknak. A lapunkban közölt interjúban Orosz István görögkatolikus pap, kegyhelyigazgató és Obbágy Rita mesélnek közös életükről.

Majdnem három évtizednyi gimnáziumi tanítás után Mihályi Anikó, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára tavaly szeptembertől a Váci és a Budapesti Fegyház és Börtönben tanítja a fogvatartottakat. Erről a szolgálatáról vallott az Új Embernek adott interjújában.

A lap 11. oldalán bemutatjuk a Bálint Sándor Eucharisztia-tisztelete címmel a Szegedi Dóm Látogatóközpontban megrendezett kiállítást. A tárlat képet ad arról, hogyan kezdődött az Eucharisztia tisztelete a középkorban, és betekintést nyújt a néprajztudós kutatásaiba és hitvalló keresztény életébe. A kiállítást Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök nyitotta meg február 10-én.

Erzsébettelepen, Nagykanizsa közelében 1993-ban hozták létre a Ferences Ifjúsági Tanyát Csöndör Elek vezetésével. Lelkigyakorlatok, táborok, erdei iskolák számára kiváló helyszín ez. Nemcsak ferences, hanem egyházmegyei iskolák és más közösségek is sokszor meglelték itt a természetben és az átimádkozott környezetben a békét, a csendet, rácsodálkozhattak a teremtett világra és a Teremtőre. Riportunkban Csöndör Elekkel és a tanya különleges világával ismerkedhetnek meg olvasóink.

A Mértékadó kulturális mellékletben Nemes Nagy Ágnes költőre, esszéíróra emlékezünk. Száz évvel ezelőtt, 1922. január 3-án született, a 20. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja. Róla beszélgetünk Hernádi Mária teológussal, irodalomtörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karának adjunktusával, a költő életművének kutatójával, aki A névre szóló állomás címmel könyvet is írt Nemes Nagy Ágnes prózaköltészertéről.

James C. Livingston Bevezetés a vallástudományba című könyvéről Baranyai Béla írt ismertetést. Livingston a vallástudomány alapvető meglátásait, témáit sorra véve „több, napjainkban nagy vitát kiváltó kérdést is megvizsgál. Részletesen elemzi a dzsihád fogalmát, kitér a fundamentalizmus különféle irányzataira, elemzi a vallások nőkről alkotott képét, emellett a szekularizációról, valamint a vallás és az állam kapcsolatáról is ír”.

A Természetrajz rovatban Schmidt Egon ezúttal arról ad hírt, hogy megérkezett az első gólya, „mégpedig feltűnően korán, január utolsó napjaiban, és ismét a Balaton-közeli Vörs településre”.

