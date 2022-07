Megjelent az Új Ember 2022. július 17-i száma

A Reuters hírügynökség újságírója, Philip Pullella július 2-án, szombaton 90 perces interjút készített Ferenc pápával, amelyben szó esett a lemondásával kapcsolatos szóbeszédről, elmaradt afrikai útjáról, tervezett oroszországi és ukrajnai látogatásáról, valamint az amerikai abortusztörvényről is. Az interjú öszefoglalóját közöljük lapunkban, és ebből többek között kiderül, a Szentatya cáfolta, hogy szándékában állna lemondani.

Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának leköszönő elöljárója; a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnökségi tagja, korábbi elnöke; a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dogmatikatanára, Deák Hedvig nővér július 15-én tölti be 50. életévét. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele a budakeszi Sienai Szent Katalin-rendházban.

A Szombathelyi Egyházmegye családtáborának Velemben Novákfalva Üdülőfalu adott helyet július 5. és 9. között. 40 családból 190-en érkeztek a táborba, melynek a szinodális út fő témái alapján „Közösség, részvétel, misszió” a mottója. Július 7-én Székely János szombathelyi megyéspüspök elmélkedett a részvételről, majd a Szent Vid-kápolnában Marton Zsolt családreferens püspök szentmisét mutatott be. A táborról készült riportunkat a lap 8. oldalán olvashatják.

„Egyetlen eszközöm van: szeretettel fordulni a másikhoz” címmel közlünk interjút Solymos Andrással, a Veszprémi Főegyházmegye újmisés papjával. Keszthelyen, a Lisieux-i Szent Teréz-bazilikában Udvardy György veszprémi érsek június 17-én szentelte áldozópappá a diakónust.

A Mértékadó kulturális mellékletben páros interjút olvashatnak a Jöjj és láss! című egyfelvonásos színmű főszereplőivel. A Pasaréti Közösségi Házban június 25-én a helyi színjátszó kör óriási sikerrel mutatta be Meskó Zsolt rendezésében az általa írt színművet, amely Boldog Batthyány-Strattmann László életének első színpadi feldolgozása. A szegények orvosát Sótonyi Gergely, feleségét, Coreth Mária Teréziát, azaz Mizlt Sótonyiné Prevoz Cecília játszotta. A két főszereplő az életben is egy párt alkot, négy gyermekük közül kettő, Cili és Emese játszottak is a darabban.

Mészáros Ákos ezúttal a Szépművészeti Múzeumban október 16-ig látogatható Matisse-kiállítást mutatja be. „A francia mester teljes életművéből válogattak a kurátorok, végigkísérhetjük a festő alkotásait a kezdetektől művésztének kiteljesedésén át az utolsó korszakáig, a vence-i Rózsafüzér-kápolna nagyszabású üvegablakaiig. A párizsi Pompidou Központtal közösen életre hívott, több mint százötven művet felvonultató kiállítás nyolc kronologikus-tematikus szekcióban mutatja be Matisse munkásságát az életmű olyan központi jelentőségű kérdéseit érintve, mint a vonal és a szín viszonya vagy az enteriőr és az alak összefüggései” – olvashatjuk a tárlatismertetőben.

Ferenc pápa május 15-én tíz boldogot avatott szentté Rómában, a Szent Péter téren, köztük a bergamói Szegény Nővérek Kongregációjának alapítóját, Luigi Palazzolot, aki az evangéliumi szegénységre kapott meghívást, és az árvák befogadójává, nevelőjévé vált. Róla is olvashatnak a Mértékadóban.

