Megjelent az Új Ember 2022. október 9-i száma

Tehetünk valamit a békéért a háború idején is címmel tudósítást olvashatnak az idei őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozóról. A múlt szombaton megtartott találkozón a Kárpátaljáról érkezett Magyar Gergely OFM tartott előadást, Szekeres Pál vívó olimpikon tanúságtételét hallhatták a jelenlévők és Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát mutatott be szentmisét. Összefoglalónkban az említett előadók és a főcelebráns gondolataiból is idézünk.

A háborúval kapcsolatban a békéért való imádságról, az önmagunkban Isten segítségével megteremtett békességről több írásunk is szól a lapban.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tudatta, hogy hosszú betegeskedés után, 2022. október 3-án délelőtt, életének 92., szerzetességének 66., papságának 61. évében elhunyt Szabó Ferenc SJ. A következő számukban búcsúzuk a jezsuita szerzetestől, aki évtizedeken át számos alkalommal publikált, valamint írt bibliamagyarázó jegyzeteket az Új Emberben.

Lisieux-i Kis Szent Teréz személyisége olyan népszerű, hogy nemcsak október elsején, a szent ünnepén, hanem másodikán is megtelt a budapesti Örökimádás templom a rózsaeső imaesten. Béri László Renátó, a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia kisegítő lelkésze tanított Teréz forradalmi és vonzó lelkiségéről, majd a több száz résztvevő hosszú leveleket írt a szentnek, melyekben elé tárták kéréseiket. Erről az alkalomról is közlünk beszámolót.

A Mértékadó kulturális mellékletben Bráda Tibor festőművésztől búcsúzunk..

Mészáros Ákos írja, „halálának híre szeptember elején váratlanul ért mindannyiunkat, hiszen tele volt tervekkel, újabb megbízásokkal, idős korában is sok-sok ambícióval. Nemcsak festőművész volt, hanem üvegművész is, egy régi technológiát használt rendszeresen, az ólompántos üvegablak-készítést. Ő tervezte és kivitelezte az új dunaújvárosi templom hatalmas méretű tematikus ablakait is….képei, egész munkássága, alakjainak megformálása a régi idők magas művészetét idézi. Klasszikus festők, ólomüvegkészítők szakmai tudásával rendelkezett. Kultúrája, hite, műveltsége alkalmassá tette erre. Közvetlensége, kedves egyénisége, szerénysége mindannyiunknak hiányozni fog. Ha ő maga már nem is, de legalább alkotásai velünk maradnak. Műve táblaképein és a templomokban tovább él.”

Nádasdy Ádám egyetemi tanár, nyelvész, költő és műfordító nyolc év megfeszített munkájával lefordította Dante Isteni színjátékát. A 700 éves emberiségköltemény legújabb magyar fordítása 2016-ban jelent meg a Magvető Kiadónál. Óriási sikere van, eddig nyolcezer példányban kelt el, a közelmúltban utánnyomás készült belőle kétezer példányban. A fordítóval beszélgetett Bodnár Dániel.

A Mértékadóban ismét közlünk Iancu Laura verseket.

Az újság Természetrajz rovatában Schmidt Egontól többek közt a lemmingekről, a hóbagolyról és a gatyás ölyvről is olvashatnak.

