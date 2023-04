Megjelent az Új Ember 2023. április 30-i száma

Ferenc pápa április 28. és 30. között zajló magyarországi apostoli látogatása a témája mostani számunknak. E kiemelkedő és nemzetközi szinten is nagy figyelemmel kísért eseményhez kapcsolódva A jövő a béke emberéé címmel interjút közlünk Novák Katalin köztársasági elnökkel.

A beszélgetésben családról, hitről, oktatásról, teremtésvédelemről és a Szentatya magyarországi látogatásáról kérdeztük az államfőt.

Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa lapunknak nyilatkozva a pápalátogatásról elmondta: „Az apostoli nunciatúra diplomáciai képviseletként van jelen az országokban, de ezzel együtt úgy is nevezzük, hogy a pápa otthona. Vagyis a magyarországi apostoli nunciatúra a pápa otthona Magyarországon: megtiszteltetés a pápát itt fogadni. Személyesen is hatalmas öröm, hiszen a nuncius a pápa képviselője. Nagy kihívás is, hogy itt lesz az Egyház feje.”

Michael Wallace Banach már második alkalommal vesz részt pápai apostoli utazás előkészítésében. 1998-ban Szent II. János Pál pápa nigériai utazását készítette elő a helyi apostoli nuncius titkáraként.

A hazánkban zajló pápalátogatás egyik kiemelt helyszínén, a Szent István-bazilikában a Szentatyát a magyarországi egyházmegyék püspökei, papjai, papnövendékei, állandó diakónusai, szerzetesei, katekétái, lelkipásztori munkatársai várják.

Horváth Zoltán atya, a pápalátogatás liturgikus felelőse és Szokola Nóra, a Szent István-bazilika kulturális szervezője, a helyszín felelőse lapunkban bemutatják e találkozó programját.

A háromnapos pápalátogatás az egész magyar népnek szól – szögezi le a vele készült interjúban Horváth Zoltán terézvárosi plébános, ő a Kossuth téri pápai szentmise felelőse is egyben.

Különleges esemény lesz, amikor Ferenc pápa – kifejezve szeretetét, együttérzését a leginkább rászorultak iránt – április 29-én délelőtt meglátogatja a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonát, melyben szociális intézmény, óvoda, általános iskola és különleges gyermekotthon működik.

Inotay Györggyel, a fenntartó (Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet) igazgatójával olvashatnak interjút lapunk 8. oldalán.



Dolhai Attila pedig arról nyilatkozott az Új Embernek, hogy nemcsak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson vállalt szerepet, hanem Vizy Márton és Tóth Dávid Ágoston Camino, Krisztus a jövőnk című dalában is.

A pápalátogatás hivatalos dalát olvasóink is megismerhették már a YouTube-on keresztül, bemutatója április 29-én lesz a Puskás Arénában.

A Mértékadó kulturális mellékletből olvasóink többek között megtudhatják, hogy Ferenc pápa magyarországi látogatásán, április 30-án a Kossuth téri szentmise áldozati liturgiáját az Ozsvári Csaba által készített kehellyel mutatják be.

A világhírű ötvösművész szakrális alkotásairól Köves-Kárai Petra művészettörténészt, az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Múzeumának munkatársát kérdeztük.

Solymári Dániellel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjével, a Szuverén Máltai Lovagrend diplomatájával készített interjút Pallós Tamás, ezúttal annak ürügyén, hogy sokrétű missziójának elismeréseképpen márciusban átvehette a Ferenc pápa által adományozott Szent Szilveszter Rendet.

Solymári Dánielnek több mint tíz éve jelentek meg első írásai humanitárius témákban a szubszaharai Afrika lelki és „fizikai” sebeiről, a tiszta vizet is nélkülöző kenyai, ugandai nyomornegyedekről, a szudáni háborúkról, a közel-keleti üldözöttekről, az arab tavasz utáni kárvallott, fenyegetett keresztényekről, a háborús övezetekből érkező menekültekről, a jobb élet reményében Európába vágyó, határainknál feltorlódott sorstalanokról, külső és belső migránsokról…

Folyamatos terepi jelenléttel dolgozik; az orosz–ukrán háború kitörése óta is többször megfordult keleti szomszédunknál, a Szíriát is érintő törökországi földrengés után pedig már másnap a helyszínre utazott, hogy a nyolcágú kereszt jelével felvértezve az elsők között bizonyíthassa, a nyugati világ mégsem feledkezett meg teljesen a már eddig is sokat szenvedett szír embertársainkról.

A Mértékadóban a továbbiakban Mészáros Ákos „tárlatvezetését” olvashatják, kollégánk a Csontváry-emlékkiállításon járt a Szépművészeti Múzeumban.

