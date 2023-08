Megjelent az Új Ember 2023. augusztus 13-i száma

Fontos eseménye volt a Katolikus Egyháznak a lisszaboni 37. Ifjúsági Világtalálkozó. Lapunk 2. oldalán Ferenc pápa Fatimában és a záró szentmisén elhangzott gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal, míg a 3. oldalon Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke és Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök számol be a világtalálkozón szerzett tapasztalatairól.

Az ezüstmisés Burbela Gergely (Burbela Grzegorz Ludwik) verbita szerzetes huszonhárom éve él Magyarországon. Tartományfőnök is volt, szolgált Budapesten, a VIII. kerületben, most pedig Bicskén plébános. Gyermekkoráról, a családjában jelen lévő missziós lelkületről is kérdeztük, és megtudtuk, honnan van benne minden nehézség ellenére a derű. A budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia idén ünnepli alapításának 975. évfordulóját. Az 1048-ban létrejött plébánia korábbi bélyegzőjének töredéklenyomatai is őrzik annak emlékét, hogy már csaknem ezer éve létezik keresztény közösség Pesten, a Duna bal partján. Az évforduló alkalmából Osztie Zoltánt, a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom plébánosát kérdeztük. Előbbi interjúnkat az 5., míg utóbbit a 9. oldalon olvashatják.

A Katolikus Karitász idén is elindította Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyprogramját, a Legyen öröm az iskolakezdés! Elnevezésű akciót. A nyitóeseményt – melyen munkatársunk is jelen volt – augusztus 4-én Budapesten tartották, sajtótájékoztató keretében. A Porciunkula-búcsúhoz (Angyalos Boldogasszony ünnepe) kapcsolódóan idén is várták a zarándokokat a betegek és a szociális ellátásban részesülők búcsújára Mátraverebély-Szentkútra augusztus 2-án. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Az eseményről a 6. oldalon számolunk be.

Felföldi László pécsi püspök a közösségről beszélt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmise keretében áldotta meg a kívül-belül felújított ajaki Nagyboldogasszony-templomot július 28-án. Írásainkat a 7. oldalon találják.

„Mester, jó nekünk itt lenni” – ezzel a mottóval szervezték meg az V. Országos Cigánypasztorációs Lelkigyakorlatot augusztus 4. és 6. között Péliföldszentkereszten Székely János püspök vezetésével. Urunk színeváltozása ünnepéről Orosz Atanáz püspök tanított a találkozón. Beszámolónk a 11. oldalon olvasható.

Mértékadó kulturális mellékletünkben interjút közlünk Bakos-Kiss Gáborral, a Győri Nemzeti Színház igazgatójával. Elemezzük a Yes, Rick Wakeman és a Jethro Tull új albumát, valamint sajátos nézőpontból megvizsgáljuk A metál csendje című filmet. Emellett bemutatjuk Otto Wagner remekét, a bécsi Kirche am Steinhofot is.

Magyar Kurír