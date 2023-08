Megjelent az Új Ember 2023. augusztus 27-i száma

Nemzeti ünnepünkről szóló összeálításunkban tudósítást közlünk az augusztus 20-án a Szent István-bazilika előtti téren bemutatott ünnepi szentmiséről, melynek szónoka Bernard Bober kassai érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke volt. A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás mutatta be számos püspök és pap koncelebrálásával. Szent István királyunk jobbját hagyományosan körmenetben vitték végig a környező utcákban.

Államalapító királyunk ünnepén a Szent István-bazilika előtti téren bemutatott szentmisén a hazai egyházi és állami vezetők mellett részt vett II. Tavadrosz, a kopt egyház pápája is, aki a kormány meghívására négynapos látogatást tett hazánkban. A kopt egyházfőt díszdoktorrá avatták a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az erről szóló összefoglalónkat a lap 8. oldalán olvashatják.

Hivatásáról kérdeztük Ilodigwe Emmanuel újmisés szalézi papot. Emmanuel atya történetét megismerve elcsodálkozhatunk az afrikai keresztények mély hitén, vallásgyakorló életén. Mikor a fiatal szalézit Magyarországra küldték misszióba, mindent újra kellett tanulnia, még az ábécét is. 2016-tól él hazánkban, azóta gyönyörűen megtanult magyarul. Székely János püspök július elsején szentelte pappá Szombathelyen.

Új pálos kolostor épült Erdélyben, Hargitafürdőn, melynek ünnepélyes megáldására augusztus 20-án került sor. A szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, jelen volt Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök, pálos konfráter; Puskás Antal pálos tartományfőnök; Urbán Erik ferences tartományfőnök; pálos szerzetesek, papok és más rendek képviselői is. Az ünnepi eseményről lapunk 12. oldalán számolunk be.

Mértékadó kulturális mellékletünkben az Arcvonások rovatban emlékezünk meg arról, hogy kétszáz éve, 1823. január 21-én látta meg a napvilágot Alsósztregován Madách Imre költő, író, politikus, Az ember tragédiája című emberiségdráma szerzője. Ennek apropóján Bodnár Dániel beszélgetett Szilágyi Márton irodalomtörténésszel, az ELTE XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke tanszékvezető tanárával.

Mészáros Ákos részletesen ír a keszthelyi Balaton Múzeum állandó kiállításáról.

A Nézőtér rovatban Baranyai Béla ezúttal Ole Bornedal Az árnyék a szememben című filmje kapcsán a történelmi múlttal való szembenézésről, s ennek nyomán erkölcsi kérdésekről elmélkedik.

