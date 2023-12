Megjelent az Új Ember 2023. december 24–31-i ünnepi száma

A Megváltó, a mi Urunk, Jézus Krisztus születésének ünnepére, karácsonyra a hagyományokhoz híven idén is dupla számmal jelentkezünk.

A lap vezércikkében Berta Tibor püspök, Magyarország katonai ordináriusa rámutat: Isten szakadatlan munkálkodása, embert kereső jóindulata „már a Teremtés könyvének első lapjain megjelenik, amikor az Úr a bűn miatt elrejtőző Ádámot szólítgatja, s azóta is fölhangzik minduntalan a mindenkori ember felé: »Hol vagy?« Most is keres bennünket, akik így vagy úgy bujkálgatva menekülünk előle. Talán ezért is jött el és lett emberré azon a betlehemi éjszakán, mert egy gyermektől nincs okunk félni, sőt ezzel azt mutatta meg: szeretete arra is képes, hogy megalázva magát – aki mindennek Ura és Teremtője – kiszolgáltatott újszülöttként fölsírjon ebben a világban”.

Két nyolcszázadik évfordulót ünnepel idén a ferences rend: a megerősített reguláét és a grecciói karácsonyét. Szent Ferenc ennek a közép-itáliai kis falunak a barlangjában élte meg az éjféli misét, és itt szervezett elsőként élő szereplős betlehemet, hogy megtapasztalja a megtestesülés valóságát. Berhidai Piusszal, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökével készült interjúnkat olvashatják lapunkban a megtestesülés átélésének jelentőségéről.

Az ünnepi számban több, a karácsony titkát közelítő teológiai elmélkedést is közlünk: Gájer László, Válóczy József, Görföl Tibor osztja meg gondolatait olvasóinkkal.

A Gnilka-díjas Kocsis Imre biblikus professzor pedig Szent Márk evangéliumát elemezve arra világít rá, hogy „karácsonyi ünneplésünk csak akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha azzal a szilárd elhatározással köszöntjük a gyermek Jézust, hogy készek vagyunk követni az életútját, s nyitottak vagyunk mindaz iránt, amit ő felnőttként tanított és adományozott nekünk”.

Újságíróink zenészportréit, valamint egy hazánkban tanuló fiatal szír házaspárral készült interjút is ajánljuk olvasóink figyelmébe.

A dupla lapszám cikkei között tallózva megismerkedhetnek a Bakonyi házaspárral, Melindával és Gáborral, akik összesen nyolc évig szolgáltak a Szegények Szolgái Misszionáriusok védőszárnyai alatt Peruban. Bepillanthatnak a Gulyás család ünnepváró hétköznapjaiba is: a fiatalok három gyermekük mellé, immár nevelőszülőként befogadták a kis Benjámint.

Janka Ferenc görögkatolikus parókus, teológus, ikonfestő a szegedi Gál Ferenc Egyetem rektorhelyettese. 2007 és 2012 között az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) főtitkárhelyettese volt. Otthonában, a veszprémi parókián beszélgettünk vele.

Lackfi János költő idén is küldött verset szerkesztőségünkbe olvasóinknak.

Szentföldi képes összeállításunk 2023-ban sem marad el. Kondé Lajos atya segít – legalább képzeletben – bejárni Názáret, Betlehem utcáit, hiszen most lehetetlen, hogy a valóságban is elzarándokoljunk a szent helyekre. Amit tehetünk, hogy imádkozunk a békéért!

A Mértékadó kulturális mellékletben Pallós Tamás interjúját olvashatják Szikora Jánossal „a Ruszalkáról és az élet szépségeiről”. A színész, színházi, opera- és filmrendező, színigazgató Szikora János több mint negyven éve van jelen hivatásaival a hazai kulturális életben. 1989-ben dolgozott először az Operaházban, a Salomét követően többek között a Carment, a Normát, A bolygó hollandit és a Werthert is megrendezte. Az egyik legjelentősebb, zenei léptékében mindenképpen legnagyobb „olvasatvállalása” Richard Strauss Az árnyék nélküli asszony című zenedrámájának magyarországi bemutatója volt 2014-ben. Tíz év elteltével most ismét egy olyan, alaprepertoárba kívánkozó remekművet visz színre, amely saját produkcióként először kerül a Magyar Állami Operaház műsorrendjébe.

Mészáros Ákos jegyzetében szép témát választott az ünnephez: a tél megjelenítésének témáját a képzőművészetben.

Fordítva mondom címmel december 8-án Budapesten, a Ráday Házban bemutatták Bogárdi Szabó István könyvét, aki 2003 és 2021 között a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspöke volt. A kötetben a Kossuth rádióban 2007 és 2023 között elhangzott beszédeiből olvasható válogatás. A bemutatón Bogárdi Szabó István beszélgetőpartnere Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság korábbi perjele volt, aki a könyv ajánlóját is írta. A könyvbemutatóról olvashatnak tudósítást a Mértékadó ünnepi számában, amelyben Iancu Laura két újabb költeménye is megjelent.

Minden kedves Olvasónknak áldott, boldog karácsonyt és kegyelemmel teljes új évet kívánunk!

