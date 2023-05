Megjelent az Új Ember 2023. május 21-i száma

Lapunkban részletes beszámolót olvashatnak arról, hogy Udvardy György veszprémi érsek május 12-én délután ünnepélyesen megáldotta a megújuló veszprémi Várnegyedet, amelyet a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódó nagyszabású felújítási munkálatok miatt 2020-ban zártak le a látogatók elől.

Másnap délelőtt, a Gizella-napok csúcspontjaként a főpásztor ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Mihály-főszékesegyházban Boldog Gizella királyné liturgikus emléknapjához, május 7-hez kapcsolódóan, hálát adva közbenjárásáért. A szentmise keretében Udvardy érsek átadta az idei Boldog Gizella-díjakat, valamint a Szent Imre-díjakat és -okleveleket is.

A napokban zajlik a 30. Szent István Könyvhét, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek nyitott meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa dísztermében május 15-én, Budapesten. A megnyitóról szóló tudósításunkban azt is közöljük, hogy Marton József teológust és Sáry Pál jogtörténészt Stephanus-díjjal tüntették ki.

A Szociális Testvérek Társasága százéves fennállása alkalmából május 14-én hálaadó szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros, prímás a teljesen megtelt Szent István-bazilikában. Megemlékeztek a rend tagja, Salkaházi Sára testvér boldoggá avatásáról is, amelyre a bazilika előtti téren került sor 2006 szeptemberében. A centenáriumi rendezvényekről és a nővérek sokrétű szolgálatáról is olvashatnak a lapban.

Küzdelem a lelkekért címmel indított sorozatunk következő része (a lap 11. oldalán) a Regnum Marianum papi közösségről szól, amely a 19. század végén alakult azzal a céllal, hogy a főként a hitoktatásban dolgozó papok közösséget alkotva eredményesebben neveljék a különböző hátterű családokból származó fiúkat. A kommunista éra idején ez a közösség és a tevékenységük célkeresztbe került.



A pápalátogatásra visszatekintő sorozatunk a 12. oldalon folytatódik.





A Mértékadó kulturális mellékletben olvashatják Magyarország hídépítő lehet címmel Ferenc pápa beszédét, amelyet budapesti látogatásakor az állami vezetőkhöz, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőihez intézett.

A Nézőtér rovatban Baranyai Béla ezúttal a Johnny című lengyel filmet ajánlja. Daniel Jaroszek alkotása „még akkor is kilóg a trendi kínálatból, ha az intézményes Egyház képviselőjét nem éppen rokonszenves színben tünteti fel. Ebben az esetben ezen felül is emelkedhetünk, hiszen egy olyan életszemléletre hívja fel a figyelmet, amely mélységesen keresztényi.

Egy haldokló mellett lenni ugyanis rendkívüli testi és lelki megpróbáltatás, valódi áldozat, ám tudjuk, hogy »nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért« (Jn 15,13). Mert »az idő a legértékesebb, amit egy másik embernek adhatunk. A saját időnk«” – írja Baranyai Béla.

Továbbra is a filmeknél maradva rezümét olvashatnak a Visions du Réel (magyarul „a valóság vízióinak” fordíthatnánk) fesztivál idei rendezvényéről. Svájc legnagyobb dokumentumfilm-mustrája ötvennégy éves fennállása alatt egyike lett a világ nem fikciós filmek számára rendezett legjelentősebb fesztiváljainak.

Az angolul Visions of Reality néven ismert rendezvény minden év áprilisában tíz napon keresztül kínál rendkívül változatos programot az érdeklődőknek: világpremiereket, nemzetközi vagy éppen svájci bemutatókat a világ számos országából.

Magyar Kurír