Megjelent az Új Ember 2025. augusztus 3-i száma

A címlapon adjuk hírül, hogy a Szentföldi Ferences Kusztódia életében július 24-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: az új kusztos, Francesco Ielpo OFM beiktatásának keretében több mint ötszáz év után ismét szentmisét mutattak be a Cenákulumban, az utolsó vacsora hagyományos helyszínén. A ferences rend hagyománya szerint a kusztos egyúttal a Sion-hegyi gvardián címet is viseli, ezért beiktatása két kiemelt mozzanatból áll: egy ünnepélyes ingressóból (bevonulás, beiktatás) és egy szentmiséből, amelyet a Cenákulumban mutat be. A hírből kiderül, hogy a kusztost a helyszínen Várnai Jakab OFM, a helyi ferences közösség elöljárója fogadta.

Argentína északi részén, a Paraná felső folyásánál, a folyóparttól néhány kilométerre, az esőerdőben található egy közel ötezer lakosú kisváros, Corpus Christi, amelynek történetéről Tóth Tamás egyháztörténész írását olvashatják lapunkban.

XIV. Leó pápa Ágoston-rendi szerzetes, így személye révén a szerzetesrend is a figyelem középpontjába került az utóbbi időszakban. Magyarországon 230 éve nem működik Ágoston-rendi szerzetesközösség. Ám ez nem mindig volt így. Virágzó jelenlétükről források tanúskodnak, és a szomszéd országokban több helyütt megtaláljuk a fekete barátokat, legújabban Kassa városában is, ahol már a 15. század elején megpróbáltak megtelepedni. A címoldalon kezdődő interjúnkban Dózsa Gábor levéltárossal, az ágostonosok történész kutatójával a remeterend középkori magyarországi történetéről beszélgettünk.

És még egy beszélgetést ajánlunk: a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (SZIK) szinodalitás projektje arra hívta meg a közösség tagjait, hogy együtt gondolkodjanak az Egyház életéről, jövőjéről, illetve az abban általuk vállalt szerepről. Pecze Zsombor ötletgazda és Fedor Ádám, a projektcsapat tagja mutatja be eddigi tevékenységüket.

A Mértékadó kulturális mellékletben arról ovashatnak, hogy a Pannonhalmi Főapátság idén is megszervezi az Arcus Temporum művészeti fesztivált. Az ezeréves múltra visszatekintő szerzetesközösség azért tartja fontosnak, hogy a jelen művészetével párbeszédet folytasson, mert vallja, hogy „Isten a jelenkor kultúráján, kérdésfeltevésén, gondjain és félelmein – azaz az »idők jelein« keresztül is szólongatja, és folytonosan változásra hívja.” Dejcsics Konrád OSB kulturális igazgatóval – a kert téma jegyében – az augusztus 22. és 24. között zajló, immár 21. Arcus Temporum programjairól és fellépőiről beszélgetett Pallós Tamás.

Baranyai Béla a Nézőpont rovatban a Barátaid és szomszédaid című amerikai filmsorozatról írt kritikát, elmélkedve a jólét, az életközépi válság és a boldogság összefüggéseiről, valamint a spiritualitás hiányáról.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017-ben indította újra az 1980-as, 1990-es években népszerű Szabolcsi Téka könyvsorozatát, amelynek célja: publicitást biztosítani a Nyíregyházán élő írástudók azon műveinek, amelyek témájuknál fogva kötődnek a régió szellemi életéhez. A sorozat második darabja a Nyíregyházi Egyetem fiatal tanárának, Nagy Balázsnak a tanulmánykötete. Az irodalomtörténész szerző a 19–20. század magyar irodalmának szakrális témájú műveit elemzi a „Valaki ír a kezeddel” – Tanulmányok a szakrális irodalom köréből című könyv kapcsán.

