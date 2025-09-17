Megjelent az Új Ember 2025. szeptember 21-i száma

A napokban zajlanak az Ars Sacra Fesztivál programjai, a szeptember 13. és 21. között tartó rendezvénysorozatot Erdő Péter bíboros, prímás nyitotta meg a budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomban. A megnyitóról (amelyen a Gemma Énekegyüttes adott koncertet) tudósítást közlünk lapunkban.

Nem vagyunk árvák címmel riportot olvashatnak arról, hogy Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nemrég megválasztott elnöke első külföldi útja szeptember 14-én Pusztinára, a moldvai csángókhoz vezetett. A szombathelyi megyéspüspök évek óta látogatja a Keleti-Kárpátokon túl élő csángókat, akik évszázados elszigeteltségükben a magyar műveltség legarchaikusabb rétegét őrizték meg.

„Elfogadjuk, hogy léteznek másféle tudományeszmények, de ha nem értünk egyet velük, akkor bizony vitatkozni és érvelni fogunk velük szemben. Joggal várjuk el, hogy a mi álláspontunkat is hallgassák meg” – hangsúlyozta interjúnkban Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, akit elsősorban az egyetem Pszichológiai Intézetének három kutatója körül kibontakozott vitáról kérdeztünk.

2024. szeptember 13-án Veres András győri megyéspüspök meghirdette az egyházmegyei zsinatot, „Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!” mottóval. A mostanra elkészült zsinati dokumentumok alapján a zsinat elnöksége dönt majd az egyházmegye pasztorációs megújulásának lépéseiről. Az egy évvel ezelőtt kezdődött Győri Egyházmegyei Zsinat szeptember 13-án, a győri székesegyház felszentelésének ünnepén szentmisével zárult. A liturgia főcelebránsa Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius volt.

A Mértékadó kulturális mellékletben többek között arról adunk hírt, hogy a közelmúltban jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában a Reménytövis című kortárs keresztény versantológia. A több mint ötszáz oldalas kötetet szerkesztő színművésszel, Kisfaludy Zsófiával Pallós Tamás arról is beszélgetett, hogy a színésznő miként terjeszti minden generációt megszólítva az irodalom és a színház szeretetét önálló estjeivel, rendhagyó irodalomóráival.

Pavel Baszinszkij Az igazi Anna Karenyina című könyvét Bodnár Dániel ajánlja. A szerző orosz irodalomtörténész, író, újságíró. Korábban már megjelent tőle magyarul a Szökés a paradicsomból – Lev Tolsztoj élete és futása című monográfia, amelyben a világirodalom egyik legnagyobb írójának alkotói, hitbeli küzdelmeit, valamint élete utolsó napjait mutatja be. Az igazi Anna Karenyinát ugyancsak korabeli források alapján írja meg Baszinszkij, azzal a céllal, hogy megkísérelje megérteni a világirodalom egyik leggyönyörűbb szerelmes regényének és a mű hátterének valóságtartalmát.

A fejtett borok már pezsegnek címmel Mészáros Ákos ezúttal a budafoki pezsgőgyártás múltját és jelenét (egyúttal a Törley család történetét) vázolja fel egy izgalmas kiállítást ismertetve, amely november 22-éig csütörtöki, pénteki és szombati napokon látogatható 10 és 18 óra között Budafokon, a Magdolna Udvar kiállítótermében.

Magyar Kurír