Megjelent az Új Ember 2025. szeptember 28-i száma

Hálaadó szentmisével zárult szeptember 21-én a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban a Katolikus Társadalmi Napok, a KATTÁRS hétvégi rendezvénysorozata. A szertartást az idei esemény házigazdája, Marton Zsolt megyéspüspök vezette Varga László kaposvári püspökkel és Varga Lajos váci segédpüspökkel közösen. A 2026. évi KATTÁRS helyszíne Kaposvár lesz.

Marton Zsolt megyéspüspök a váci KATTÁRS-ról elmondta: „Isten szeretetének tanúi akartunk lenni a világban, minden jó szándékú embertársunk felé. Az esemény kulcsszavai az innováció, a kreativitás és a remény voltak, amelyeknek a konkrét megvalósulását igyekeztünk bemutatni egy konferencia és egy nagy családi fesztivál során.” Lapunkban képes riportokat, tudósításokat közlünk a múlt hétvégi rendezvénysorozatról.

Erdő Péter bíboros, prímás évek óta közös szentmisére hívja ősszel az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében élő idegen ajkú közösségeket. Fővédnökségével immáron hetedik alkalommal mutatták be szeptember 20-án a budapesti Szent István-bazilikában a nemzetek miséjét, „Közös otthonunk az Anyaszentegyház!” mottóval. A szentmise főcelebránsa Mohos Gábor, a külföldi magyarok ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa volt. A liturgián a külföldi lelkipásztori szolgálat koordinálásában segítő püspöktársa, Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök koncelebrált, valamint többen a főegyházmegye idegen ajkú papjai, illetve a külföldön szolgáló magyar papok közül. Az eseményről tudósítást olvashatnak lapunk 3. oldalán.

Hirdetjük, hogy idén ősszel október 4-én, szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A szentmisét ezúttal Német László bíboros, belgrádi érsek mutatja majd be, a zenei szolgálatot pedig Csiszér László és zenekara biztosítja. A főelőadók a Riesz testvérek: Domonkos és Benedek atya, valamint Faragó András atya lesznek.

Az Új Ember Kiadványok sorozat legújabb kötetének szerzője Roberto Pasolini kapucinus szerzetes, aki 2024 óta a Pápai Ház szónoka. Könyvével az imádság misztériumához szeretné közelebb vinni az olvasót. Roberto Pasolini 1971-ben született Milánóban, kapucinus szerzetespap, a lombardiai rendtartomány tagja. A Szentírás szakértőjeként és tanáraként a tudományos munkát lelkipásztori tevékenységgel ötvözi: a biblikus tárgyak tanítása mellett képzéseket és lelkigyakorlatokat vezet, lelki kísérőként szolgál. Ferenc pápa 2024 novemberében nevezte ki a Pápai Ház szónokának. Ebben a könyvében „a nulláról elindulva” vezeti be az olvasót egyre mélyebben az imádság művészetébe. A kötetet Tőzsér Endre SP fordította.

Roberto Pasolini Bevezetés az imádságba című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

A Mértékadó kulturális mellékletben az Arcvonások rovatban interjút olvashatnak Kubicza Jázmin Rékával, aki a legjobb énekesnői kategóriában a Dalmaraton díjazottja volt az idei évben. Júniusban BA-diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán. Ősztől a mesterképzésen folytatja tanulmányait, párhuzamosan a tanári szakkal. Szeptember 13-án, Szűz Mária születésnapja alkalmából a makkosmáriai kegyhelyen lévő Angyalok Királynéja-templomban bemutatott koncerten Ave Maria-áriákat énekelt.

A Misztrál együttes két alapító tagjával, Heinczinger Miklóssal és Török Mátéval beszélgetett Bodnár Dániel. A Kossuth-díjas Misztrál 1997-ben alakult, magyar és külföldi költők verseit zenésíti meg. Dallamvilágában ötvözi a magyar népzenei hagyományt a mai világzenei irányzatokkal. Több mint húsz lemeze, CD-je és DVD-je jelent meg. Nagymaroson létrehozta a ma már hagyománnyá vált Regejáró Misztrál fesztivált, és országos klubhálózatot is alapított. A szeptemberi váci Katolikus Társadalmi Napok kiemelt meghívottjaként is koncertet adott.

A Nézőpont rovatban Baranyai Béla gondolatait olvashatják a Stephen King regényéből készült A hosszú menetelés című filmről. S ha már film, akkor szó esik a 82. velencei fesztiválon bemutatott alkotásokról, valamint a miskolci Cinefestről, amely életének harmadik évtizedébe lépett, „ugyanis immár huszonegyedik alkalommal hozta közel a világ filmművészetének sokszínűségét a hazai közönséghez”.

Magyar Kurír