Megjelent a Jezsuita Menekültszolgálat magyarul tanuló gyerekeknek szóló munkafüzetének 2. kötete

„A menekült gyermek elsősorban gyermek, és csak utána menekült” – vallja Székely Orsolya, a Jezsuita Menekültszolgálat munkatársa, magyar mint idegen nyelv tanár, a 2023 szeptemberére elkészült új kötet egyik szerzője. A könyv a második része a Lukács-Somos Júliával és Ottucsák Melindával közösen kidolgozott nyelvi csomagnak, amellyel a menekült és bevándorló gyerekeknek és a velük foglalkozó tanároknak kívánnak segíteni.

Zahra és Zia története a második kötetben új témákkal folytatódik: a diákok osztálykirándulásra mennek, születésnapot ünnepelnek és közösen készülnek a téli szünetre. A munkafüzet az iskolai ünnepekkel és a hetedik osztály új tantárgyaival is megismertet. Nyelvtani szempontból az első kötet a teljesen kezdő szintnek felel meg, a második pedig erre épül, rendszerező, ismétlő feladatokkal és kiegészítő nyelvtani elemekkel, további nyelvtani formák szemléltetésével és gyakoroltatásával.

A szerzők a munkafüzet szeptember végi bemutatóján a Párbeszéd Házában az első kötet sikeréről és az ilyen és hasonló segédanyagokra mutatkozó igény növekedéséről számoltak be. Beszélgetőpartnereik Vénusz Edina, a Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum igazgatója és Újvárosi Mónika, az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója voltak, akik intézményeik falai között nap mint nap szembesülnek a külföldről érkező gyerekek integrációjának, nevelésének és fejlesztésének speciális kérdéseivel.

A résztvevők kifejtették: a menekült gyerekeknek nemcsak nyelvi és kulturális nehézségeik lehetnek, hanem sok esetben feldolgozatlan traumákkal érkeznek a háborús és erőszak sújtotta országokból, ezért nagyon érzékenyen kell kezelni a helyzetüket. A magyar iskolák − melyek bármelyike lehetne az Eperfa Iskola, hangsúlyozták a szerzők – a megfelelő szakemberek hiányával küzdenek (ilyen a magyar mint idegen nyelv tanár vagy az iskolapszichológus), miközben igyekeznek nyitottak és befogadóak lenni, és biztonságos környezetet teremteni a hozzájuk érkező diákok számára.

A Zahra és Zia az Eperfa Iskolában mindkét megjelent kötete ezért is dolgoz fel elsősorban iskolai szituációkat, és a családi viszonyokkal csak áttételesen foglalkozik, hiszen ez sok tanuló számára érzékeny téma lehet. Beszélni természetesen lehet a gyermek élményeiről, amikor ő erre kész van, de vigyázni kell, hogy ne tegyük ki olyasminek, amivel még nem tud megküzdeni. Akaratlanul is kibillenthetjük a gyermeket az olyan ártatlan kérdésekkel is, mint például: „Van-e háziállatod?” – meséli Ottucsák Melinda –, amikor erre ez a válasz: „Van egy cicám Ukrajnában.”

Mindenre ugyan nem lehet előre felkészülni, ezért is különösen fontos, hogy mindvégig körültekintőek legyünk, és ha rendelkezünk valamilyen beilleszkedést támogató eszközzel, azt adjuk a nevelők, szülők és gyerekek kezébe – mondja Kővágó Emese, a Jezsuita Menekültszolgálat vezetője. Ebből az igényből született a jelen munkafüzet, melyet minden rászoruló, illetve a menekült gyerekekkel foglalkozó tanár és intézmény ingyenesen igényelhet a JRS Hungary honlapján keresztül. Nem rászoruló, magyarul tanuló idegen anyanyelvű gyermekek számára pedig a Jezsuita Kiadó webshopjából rendelhető meg a munkafüzet mindkét kötete.

Forrás és fotó: Jezsuita Kiadó

Magyar Kurír