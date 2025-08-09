Megjelent a Vigilia augusztusi száma

A Vigilia augusztusi számának elején Görföl Tibor emlékezik meg a közelmúltban elhunyt Németh Pál református lelkipásztorról és teológusról; majd részletek ad közre Jan-Heiner Tück és XVI. Benedek pápa levélváltásából, Megbocsátás a halálon túl? címmel az eszkatológia egyik tisztázatlan kérdéséről.

A Tanulmányok között Albert Gerhards Templomok – a liturgia és az élet terei, Horváth Gergely Krisztián A vallásosság változása a magyarországi falvakban az 1960–70-es években és Bodonovich Jenő Katolikus sajtóviszonyok a szocialista társadalmi kísérlet időszakában című írását olvashatják.

A szépirodalmi részben Rowan Williams, Fátyol Zoltán, Debreczeny György, Szegedi Kovács György, Gellén-Miklós Gábor, Radnai István versei és Molnár Krisztina Rita regényrészlete mellett Markó Béla A német Erdély – Franz Hodjak emlékére című esszéje és Németh Sámson Győző „Az élet álarcos játék” – Kemény Zsigmond és Asbóth János művészregényei című tanulmánya szerepel. Bozók Ferenc SchP Sík Sándor és Szerb Antal kapcsolatát mutatja be, és közreadja Sík Sándor Szerb Antal emlékezete című kiadatlan írását is.

A Vigilia beszélgetése rovat Görföl Tibor, Grecsó Krisztián és Nacsinák Gergely András beszélgetését, a Szép/Művészet Prohászka László Ispánki József egyházművészeti alkotásai című írását közli.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Szegedi Eszter Zalán Tibor „[asszonyom ma hullócsillagos az ég…]” kezdetű, Hegymegi Flóra pedig G. István László Hiányzó rekviem című versét elemzi.

A Kritika rovatban Horváth Csaba teszi mérlegre Závada Pál Pernye és fű című regényét.

A Szemle rovatban Rowan Williams Keletre tekintve fagyos időkben – A kortárs gondolkodás és a keleti keresztény hagyomány, E. Bártfai László Nesztelenség, zajtalanság, csendesség, Kodácsy-Simon Eszter Engedjétek kérdezni a gyermekeket! – Az egzisztenciális kérdések lehetőséget teremtő ereje a hittanórán és Szentmártoni János Eső előtt hazaérni című könyvéről találnak recenziókat.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

