Megjelent a Vigilia januári száma

A Vigilia idei első számának élén Balogh Margit köszönti a januárban nyolcvan éves Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapátot, akivel ebből az alkalomból Horányi Özséb interjút készített.

Az anyaság filozófiája című tematikus összeállításban Fröhlich Johanna bevezetése után Erika Bachiochi Mindnyájan apa gyermekei vagyunk – Megfontolások az apai gondoskodási etikáról, Thana De Campos Az autonómiától a szeretetig – Természetjogi kritika az Amerikai Államok Szervezetének a gondoskodáshoz való emberi jogról szóló értelmezéséről és Fröhlich Johanna Az anyaság a jog- és politikafilozófiában című tanulmányát olvashatják.

A Vigilia beszélgetése rovatban Gondozás, szeretet, kapcsolatiság címmel Hörcherné Marosi Ildikó, Molnár Sarolta, Balázs Zoltán, Könczöl Miklós, Fekete Balázs és Fröhlich Johanna kerekasztal-beszélgetése; a Mai meditációkban Leah Libresco Sargeant A függő viszonyok méltósága című írása, a Napjainkban pedig Laura Bramon Hassan Nyolc gyermek, Vittorio Montemaggi Magány az apaságban és a terhesség elvesztésében és Lidia Ripamonti Az időben megfagyva című vallomása szerepel.

A szépirodalmi részben Tatár Sándor, Sirokai Mátyás és Eavan Boland versei kaptak helyet, valamint Kulin Borbála A nyelven át a másvilágra – néhány gondolat Eavan Boland két verséhez című írása.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Deczki Sarolta elemzi Kabai Lóránt Vasgyári capriccio című versét. A Kritika rovatban Takács Zsuzsa A maradás szégyene című kötetét méltatja Szalagyi Csilla.

A Szemle rovatban Szécsi Noémi Jókai és a nők, Darida Veronika Képérintések – Kommentárok Vojnich Erzsébet festészetéhez és Sík Sándor háromkötetes Összegyűjtött színműveiről találnak ismertetéseket.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség/Magyar Kurír