Megjelent a Vigilia októberi száma

„2012-ben a perui Limában konferenciát szerveztek arról, hogy miként viszonyul az oktatás és a nevelés kérdéseihez az ágostonrendiek hagyománya. A konferencia plenáris előadását az ágostonos közösség általános rendfőnöke, egy bizonyos Robert F. Prevost tartotta. Az előadó halálosan komolyan gondolta, hogy a katolikus iskolában kézzelfoghatóan jelen lehet Isten országa, mert a tanulás közös folyamata lépten-nyomon kaput tud tárni az evangéliumra. […] Robert F. Prevost a belső világ felfedezését is hangsúlyozta.

Mindenkinek rá kell találnia – Szent Ágoston kifejezésével élve – a »belső tanítóra«, »aki előtt nem kell szégyellnie magát«: a belső tanító pedig természetesen nem más, mint a belül rejtetten jelen lévő Krisztus.

A belső tanító iránti tisztelet a diákok végső önállóságának tiszteletben tartását jelenti, annak az önfelfedezési útnak a méltánylását, amelynek során valóban önmagukká válhatnak. Ahogyan ugyanis Szent Ágoston fogalmazott: »Melyik szülő lenne oly balga, hogy azért küldje iskolába a gyerekét, hogy megtudja, mit gondol a tanára?«” – írja Görföl Tibor főszerkesztő a szám élén bevezetésként A holnapután iskolája című tematikus összeállításhoz. A tematikus összeállítás Gloviczki Zoltán A holnapután iskolája (Open Books, Budapest, 2024) című munkája köré szerveződik. Az első részben Balogh Bence, Bölcsföldiné Türk Emese, Heltai Zsófia, Juhász-Laczik Albin OSB, Lannert Judit és Szontagh Pál osztja meg gondolatait a könyvről, illetve az abban felvetett kérdésekről. Az összeállítás második része Szőnyi Szilárd vezette kerekasztal-beszélgetés Kézdy Edit, Barlay Bence, Csapodi Zoltán és Zsódi Viktor SchP részvételével. Végül Gloviczki Zoltán Párbeszéd holnaputáni iskolánkról címmel szól hozzá a könyvéről leírt és a kerekasztal-beszélgetésben megosztott reflexiókra.

Az októberi szám másik tematikus összeállításának címe Milton, a Szent Fény költője, amelyben Péti Miklós bevezetője után az Elveszett Paradicsom 3.1–55. részét olvashatják Péti Miklós próza-, illetve Nádasdy Ádám és Horváth Viktor verses fordításaiban. Zámbóné Kocic Larisa „Világtalan és mégis sasszemű” – Milton vakságáról, Ittzés Gábor „…teremtés nélkül létező / ragyogó esszencia ragyogó / kiáradása” – Az Elveszett Paradicsom 3. könyvének invokációja a Szent Fényhez és Cyriack Skinner John Milton élete című írása szerepel még az összeállításban.

A Szép/Írás rovat Tóth Krisztina, Grecsó Krisztián, Nyilas Atilla és Villányi László verseit közli.

Az Esszék rovatban Balogh Vilmos Szilárd Türelmes forradalmár – Yves Congar (1904–1995). Halálának 30. évfordulójára és Yves Congar A hatalom értelmezése című írása olvasható.

A Kritika rovatban Gájer László méltatja Ferenc pápa Remény. Önéletrajz című könyvét.

A Szemle rovatban Hervay Gizella Siratók és keservesek és Selyem Zsuzsa Kicsi kozmosz című könyvéről találnak recenziókat.

Vigilia Szerkesztőség/Magyar Kurír