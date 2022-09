Megkezdődött a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye akolitusképzése

A képzés kezdetén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Veni Sancte szentmisét mutatott be a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amelyen jelen volt Krakomperger Zoltán általános helynök, plébános, a képzés felelőse; Kálmán József debreceni plébános, valamint a képzés hallgatói.

A szentmise elején a főpásztor nagy örömét fejezte ki, hogy megyéspüspöki szolgálata alatt már második alkalommal kezdődik akolitusképzés. Az akolitus kifejezés „fényvivő” jelentését magyarázva kifejtette, nemcsak a gyertya vitelére, a liturgikus szolgálatra gondolunk, hanem a krisztusi fény, az igazi világosság hordozására is.

A főpásztor a szentmisét a leendő akolitusok életéért, szolgálatáért és családjaikért ajánlotta fel.

„Gyümölcsérés ideje van, finomabbnál finomabb gyümölcsöket fogyaszthatunk, és rácsodálkozhatunk a természet törvényszerűségeire, arra, hogy a teremtett világ Isten keze nyomát viseli magán, valamint a csodára, ami egy piciny magban van: felnőve kiterebélyesedik és gyümölcsöt terem. Ugyanakkor találkozhatunk olyan gyomnövényekkel, tövisbokrokkal is, amelyeknek a termése élvezhetetlen, de hozzátartozik a természet rendjéhez. Erről olvashatunk Jézus példázatában az elhangzott evangéliumi szakaszban (Lk 6,43–49)” – fogalmazott.

A főpásztor ezután a természetfölötti rend egy még csodálatosabb, különlegesebb törvényszerűségére mutatott rá, amelyben

a mi tövisbokor életünk gyümölcstermő fává is válhat.

Emberi természetünk, életünk gyengeségekkel, gyarlóságokkal teli, de Isten csodálatos kegyelme átformál bennünket, hogy alkalmas eszközei legyünk, és a szeretet gyümölcseit teremjük. Mindenekelőtt a jó és rossz között kell döntenünk.

A püspök az alapdöntést, az optio fundamentalist hangsúlyozta, amelyben eldöntjük, hogy keresztényként élve Jézus Krisztushoz akarunk tartozni. Ezt a döntést nap mint nap meg kell hozni. Ragaszkodnunk kell hozzá, hogy gyümölcstermő legyen az életünk, és mutassuk meg azt is, hogy sziklára alapoztuk azt.

Hitünk nem magányügy, hanem személyes döntésen alapuló közügy, vagyis személyes közügy. Nem mindegy, hogy hívő vagy nem hívő emberként élek, amely hatással van a környezetemre.

Ha hívő ember vagyok, akkor bennem meg lehet bízni, mert ragaszkodom Valakihez, igyekszem a többiek életét jobbá tenni és kilépek az önzés börtönéből.

Ezért fontos, hogy a hitünk szerint éljünk – nyomatékosította Palánki Ferenc.

Jézus erre hív bennünket és ebben a meghívottságunkban különféle szolgálatot, küldetést ad, mondván: Ami benned van, azt vidd el a többiekhez! „Hiszen a szív bőségéből szól a száj!” (Lk 6,45). Mivel van tele a szívünk, mit engedünk be a szívünkbe, honnan merítünk, töltekezünk, mit akarunk átadni? Fontos kérdések ezek, és növelik bennünk az Istenhez tartozásunkat – hallhattuk a homíliában, majd a főpásztor a szentlecke soraival erősítette meg azt, hogy az isteni tanítás értelmes szóval értelmes emberekhez szól. Ezt Szent Pál is megfogalmazza: „értelmes emberekhez beszélek” (1Kor 10,15).

Az isteni tanítás azonban nemcsak az értelmünkhöz szól, hanem szíven talál bennünket. „Rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten pont titeket szólított meg a plébános vagy más valaki által az akolitusi szolgálatra.

Ez a meghívás a szívetekig is eljutott”

– fogalmazott a főpásztor, majd hangsúlyozta, hogy nem az számít, ki honnan jött, milyen a végzettsége, hanem hogy meg van benne a készség arra, hogy Istennek valami jót, szépet tegyen és beszéljen mindarról, ami a szívében túlcsordul, ami eltölti. „Imádkozunk, hogy megteremjétek ezeket a gyümölcsöket, építsétek sziklára az életeteket, és akkor megtapasztalhatjátok, hogy nem az számít, eddig milyen életetek volt, hanem ahogyan a jövőben végzitek majd a szolgálatotokat!”

Újra és újra rácsodálkozom az apostolokra: honnan jöttek, milyen volt a hozzáállásuk, mégis Isten kegyelmével együttműködve csodákat valósítottak meg, mint Máté, a vámos, vagy Szent Pál, aki üldözte az Egyházat, és mégis ő lett a népek apostola. Hogy kiből mit hoz ki a Jóisten, az az Ő titka. Fontos, hogy az Ő kegyelmével tudjunk együttműködni és a szeretet maradandó gyümölcseit teremni – fejezte be elmélkedését a megyéspüspök.

A szentmisét követően a püspök is jelen volt a képzés első alkalmán, személyesen is megismerkedett az akolitusjelöltekkel. A hallgatók bemutatkozásakor elhangzott, hogy az akolitusi szolgálat választásában hitük mélyebb megélése és az Egyházban vállalt komolyabb feladat végzése játszott döntő szerepet.

Palánki Ferenc püspök tanításával is bátorította a jelenlévőket és többek között beszélt az akolitusképzés lényegéről is, amely, mint mondta, nem egy tanfolyamot, sikeres vizsgát jelent, hanem az istenkapcsolat mélyítését.

„Lelki fejlődésünknek folyamatosan mozgásban kell lennie, ellenkező esetben visszaesést, süllyedést tapasztalhatunk.

Ezen az úton az ember elindul attól a ponttól, hogy hisz Istenben és eljut addig a pontig, hogy hiszek benned, Istenem, vagyis már megszólítom Istent, mert Ő megszólított engem.”

A főpásztor tanított a megbocsátásról is, amelynek első lépése, hogy megismerjük Isten feltétel nélküli szeretetét, és ezt nekünk is meg kell tanulnunk. Bármilyen sérelem is ér bennünket, meg kell bocsátanunk, szeretnünk kell embertársunkat, és ha nagyon nehéz, akkor kérjük a bennünk lévő Krisztust, hogy tegye meg Ő. Meg kell látnunk a másik emberben is Krisztust. Ehhez kapcsolódóan és az akolitusi szolgálat egyik feladatára, az áldoztatásra utalva a püspök Szent Ágoston gondolatát is idézte: „Krisztustól Krisztust Krisztusnak”. Az akolitusnak is el kell mélyülnie ebben a kapcsolatban.

Az akolitusok a lelkipásztorok munkáját segítik. A helyi hitéleti igényeknek megfelelően áldoztatnak, szentségimádást, igeliturgiát, imacsoportot vagy bibliaórát vezethetnek, illetve megbízással további lelkipásztori teendőket láthatnak el.

A 2022 szeptemberétől egy éven át tartó és félévente öt konzultációs szombatot magában foglaló képzés jó lehetőséget nyújt katolikus hitük behatóbb megismerésére, az Egyház tanításának elmélyítésére, a vallási műveltség szintjének emelésére, a szociális érzékenység és karitatív lelkület fejlesztésére.

Az egyházmegyei akolitusképzés vezető tanára és felelőse Krakomperger Zoltán általános helynök, plébános. A lelkiségi képzés, biblikum, általános és részletes szentségtan, elméleti és gyakorlati liturgikus képzés, erkölcstan, lelkipásztorkodás-tani és egyházjogi alapismeretek tantárgyak oktatásában további előadók vesznek részt: Kálmán József, Papp László, Tóth László plébánosok és Törő András püspöki irodaigazgató.

Az alkalmas jelöltek 2023-ban az Isten Igéje vasárnapján (évközi 3. vasárnap) részesülnek a lektorrá avatásban, az akolitusavatásban pedig lektorrá avatásukat követő egy év után.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében jelenleg közel 110 akolitus szolgál.

Kucser Krisztián háromgyermekes édesapa, vallás-magyar szakos tanár, üzemmérnök annak a 18 akolitusjelöltnek az egyike, akik most kezdték el a képzést. A debreceni Szent Anna-székesegyházban ministránsként is szolgáló férfival beszélgetett Kovács Ágnes, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye sajtómunkatársa arról, hogyan született meg benne a döntés az akolitusi szolgálatra.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír