Megkezdődött a Ferences Ösztöndíjprogram tizenharmadik tanéve

A három ferences fenntartású középiskola diákjai közül idén 36 tanuló kapott lehetőséget arra, hogy a program négy kategóriájának valamelyikében – kutatás és művészeti alkotás, tanulmányi munka, közösségi és szociális felelősségvállalás, valamint versenyfelkészítés – mentorokkal és trénerekkel együtt dolgozhasson.

A FÖP idei tanévnyitóján először Szalai Gábor, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium igazgatója szólította meg a jelenlévőket, aki elmondta, hogy

akkor válhatunk belsőleg rendezettebbé, ha van előttünk cél, még ha az nem is végleges vagy „élethosszig tartó nagy terv”, hanem egy tisztábban látott irány.

Az igazgató szerint a Ferences Ösztöndíjprogram különlegessége, hogy olyan fiatalok dolgoznak benne együtt, akik előtt lehet, hogy még nem feltétlenül lebegnek végleges célok, de már megfogalmazták magukban azt a belső szándékot, amely felé elindulnak. És – tette hozzá – ezen az úton nem egyedül járnak, hiszen mentorok, tanárok támogatása kíséri majd őket, és egymás segítségére is számíthatnak.

A köszöntés után bemutatkozott a Training by Scouts két trénere, Jakab Rita és Varga Zsófia, akik ismertették az első közös feladatot: a résztvevők kisebb csoportokban különféle, a programhoz kapcsolódó kulcsszavakat rajzos vagy verses formában dolgoztak fel, majd a nap végén egy-egy vállalkozó szellemű diák röviden bemutatta a közös munka eredményét.

A rajzok és rögtönzött versek nem a készségszintet, hanem a kapcsolódást tették láthatóvá: néhány percnyi közös gondolkodás is elég lehet ahhoz, hogy egy csapat elkezdjen valódi közösséggé formálódni. Bodó Márton, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közoktatási referense szerint a bemutatók már önmagukban mini prezentációs gyakorlatnak feleltek meg, ahol nem a tökéletesség volt a lényeg, hanem hogy megtörténjen a kilépés: a „most én mondom el” tapasztalata.

A tanévnyitó keretében Bodó Márton értekezletet szervezett a mentortanároknak is, melynek során együtt áttekintették a mentorálás legfontosabb szempontjait, valamint egyeztették az idei év főbb állomásait.

A csoportos feladatok után Lukovits Milán OFM, a Ferences Ösztöndíj Alapítvány kuratóriumának elnöke szólította meg a résztvevőket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ösztöndíj igazi értelme nem az adminisztrációban vagy a beadott pályázati anyagokban mérhető.

Kérte a fiatalokat, hogy ne csak az ösztöndíj anyagi oldalát lássák, és ne gondolják, hogy az élet arról szól, hogy „dolgozni kell, mert ez a rendje”. Sokkal fontosabb, hogy amit vállalnak, azt emberekért tegyék, olyanokért is, akiket talán még nem is ismernek. Mert – mint mondta – a

program valódi terepe nem a dokumentumok között, hanem a kapcsolódásokban, a másik ember felé forduló jelenlétben van.

„Amit most tesztek, azáltal fejlődtök, és ezt annak érdekében teszitek, hogy később jobban tudjatok mások szolgálatára válni. Tehát ne felejtsük el: tevékenységünk nemcsak pénzről szól, nemcsak a saját fejlődésünkről, és nemcsak egy cél kipipálásáról, hanem arról, hogy embereket lássunk magunk előtt – nemcsak az ösztöndíjprogramban, hanem az életben is.”

A tanév következő mérföldköve az őszi tréning volt, amelyet október 9–11. között rendeztek meg Pilisszentléleken, a ferences zarándokházban. A három iskola – a Szent Angéla, valamint az esztergomi és szentendrei ferences gimnázium – huszonöt diákja vett részt a háromnapos közös programon, amelynek célja nemcsak a projektmunka elindítása, hanem a diákok közötti személyes kapcsolódások elmélyítése volt.

A résztvevők előzetes jelentkezés alapján két csoportba osztva dolgoztak, Jakab Rita és Varga Zsófia vezetésével. A műhelymunkák során 16 fiú és 9 lány vett részt irányított feladatokban, közös beszélgetésekben és játékos készségfejlesztő gyakorlatokban. A tréning célja nemcsak a diákok szakmai fejlődése volt, hanem elsődlegesen igyekezett segíteni a három iskola diákjainak egymás megismerésében.

A helyszín rendkívül jó választásnak bizonyult, ahol csodálatos természeti környezetben tanulhattak, játszhattak együtt a fiatalok. A szabadidő arra is lehetőséget adott, hogy mindenki kis csoportokban áttekintse a Ferences Ösztöndíjprogram éves menetének mérföldköveit, kihívásait a program szakmai vezetőjével, Bodó Mártonnal. A 25 diák biztonságát szolgálta Marek-Hamza Ágnes tanárnő jelenléte is, aki a logisztikától a mosogatásig mindenben segített a diákoknak.

Az ösztöndíjprogram nem versenyhelyzet, és nem is kizárólag tanulmányi előmenetelt mér. Sokkal inkább arról szól, hogy a diákok felismerjék: van egy tér, ahol támogatást kaphatnak ahhoz, hogy elinduljanak a saját útjukon, és ahol a „feladat” nem kötelezettséget, hanem irányt és lehetőséget jelent. A program elsődleges célja, hogy támogassa és motiválja a tehetséges tanulókat tanulmányaikban: vannak már olyanok is, akik az ösztöndíjban támogatott területeken egyetemi diplomát is szereztek.

A FÖP fő támogatója a MET Csoport, ötletgazdája pedig Lakatos Benjamin ferences öregdiák, üzletember és Dobszay Benedek OFM, korábbi tartományfőnök.

