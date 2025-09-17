Megkezdték tanévüket a Brenner János Hittudományi Főiskola hallgatói Győrben és Szombathelyen

Hazai – 2025. szeptember 17., szerda | 10:25
2

Szeptember 6-án Veni Sancte szentmisével kezdték meg a 2025/26-os tanévet a Brenner János Hittudományi Főiskola hallgatói Győrben és Szombathelyen. Győrben Végerbauer Richárd oktatási rektorhelyettes, Szombathelyen Molnár Szabolcs oktatási igazgató mutatta be a tanévnyitó szentmisét a hallgatók részvételével.

A főiskola által kínált képzéseken a 2025/26-os tanévben 55 elsőéves hallgató kezdi meg felsőoktatási tanulmányait a két képzési helyszínen. Az idei tanévtől az intézmény a megújuló magyar pedagógus-továbbképzésbe is bekapcsolódott a „Keresztény nevelés értékei a köznevelésben” elnevezésű 60 órás pedagógus-továbbképzés indításával, 33 pedagógus részvételével.

Végerbauer Richárd a győri hallgatóknak a főiskola kápolnájában  kiemelte, hogy az ószövetségi tanítás szerint az első tanító az édesapa, akinek kötelessége, hogy a hitet, az Örökkévaló személyét, ismeretét átadja gyermekeinek, a felnövekvő generációnak. Jézus az utolsó vacsorán az „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” felszólításával szintén ebbe a nemzedékről nemzedékre átörökítő szent láncolatba szeretne minket is belekapcsolni.

Ha igazán meg akarjuk ismerni a világ történelmét, amelyben élünk, akkor legelőször Istennel kell társalkodnunk. Az Istennel beszélgető, az ő titkai felé nyitott ember gondolkodása logikus, szép, értelmes és igaz.

Molnár Szabolcs a szombathelyi székesegyházban bemutatott szentmise prédikációjában hangsúlyozta, hogy a Jóisten örömmel vesz részt életünkben, a vele való találkozás segít erőt meríteni, hogy feladatainkban kitartsunk, hogy egymást is segítve, támogatva tudjuk teljesíteni azokat oktatóként és hallgatóként egyaránt.

Forrás és fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola/Győri Egyházmegye 

Magyar Kurír

#egyházmegyék #oktatás-nevelés

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató