Meglátogatta a Katolikus Karitász barabási segítőpontját Orbán Viktor

A határokon felállított segítőpontok a Karitatív Tanács tagjait alkotó nagy segélyszervezetek által koordinálva működnek. Minden határátkelőnél egy-egy szervezet koordinálja a munkát. Barabáson az önkormányzattal együttműködve a Katolikus Karitász működteti a segítőpontot.

A barabási határon érkező menekültek közül naponta több százan térnek be a Karitász bázisára, hogy megpihenjenek, segítséget kapjanak. Az itt tartózkodó menekültek amellett, hogy melegedhetnek, ételt és forró teát is kapnak.

„A legtöbbször órákat, gyakran egész éjszakát itt töltenek a családok, és a továbbutazásban, az elszállásolásban is igyekszünk segítséget adni az állami szervekkel együttműködve. Sokszor speciális problémákat is meg kell oldanunk, alkalmanként egészségügyi ellátás, lelki segítségnyújtás is szükséges, és különös gonddal figyelünk a kisbabás családokra is” – mondta el Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász igazgatóhelyettese, aki Oláh Tamás nyíregyházi és Árvai Ferenc egri karitászigazgatóval együtt mutatta be a Karitász segítőpontját és működését a miniszterelnöknek.

Orbán Viktor beszélt a menekülő családokkal, az önkéntes segítőkkel, beült a regisztrációs pultba, majd megdicsérte a látogatás során megtapasztalt szervezettséget és megköszönte a Karitász önkénteseinek, munkatársainak a kitartó, napi 24 órán keresztül működő szolgálatot.

Közben természetesen nem állt meg az élet: érkeztek a menekült családok, akiket fogadtak is a recepciónál, és regisztrálták, hogy milyen segítségre van szükségük; az önkéntesek válogatták az adományokat, készültek a szendvicsek és az úti csomagok.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: MTI, Katolikus Karitász

Magyar Kurír