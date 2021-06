Megnyílt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász napközis tábora Nardán

A Szombathelyi Egyházmegye területén található nardai plébánia óriási kertjével igazi gyermekparadicsommá vált, ahol hetente közel százhetven, a nyár folyamán összesen mintegy ezernégyszáz gyerek élvezheti a vakáció felhőtlen, kreatív és lelki foglalkozásokban gazdag örömét.

A főpásztor a megnyitó szentmisén kiemelte, hogy sok gyerek van a világon, aki ilyen táborba, mint amilyen a Karitász nardai napközis tábora, nem jut el. „Sajnos Magyarországon is sokan vannak ilyen gyerekek. Hálát adunk ezért a táborért és imádkozunk azért, hogy ezekben a hetekben a szívetekben szeretet legyen.”

Jézus szavai szerint a jó fa jó gyümölcsöt hoz. A jó fa szimbolikusan a szívünk, a gyümölcsök pedig a szavaink, tetteink. Akinek a szíve jó, annak a szavai is jók. Örülnék, ha a táborban jó szavak hangoznának el – mondta Székely János, aki emellett számos jótanáccsal is ellátta a kis táborlakókat. Ezek közül az egyik legfontosabb így hangzott: „A nagy bátorság nem ahhoz kell, hogy valaki félrelökje a másikat, nem az erőszak a legnagyobb erő. A nagy bátorság ahhoz kell, hogy jók legyetek. Azt kívánom, hogy ezt az igazi bátorságpróbát nap mint nap kiálljátok, és a szívetek jó gyümölcsöt teremjen.”

A szentmisén dicsőítő dalokat énekelt az Ébren Álmodók Együttes.

Jelen volt a megnyitón Marton Ferenc, a Vas Megyei közgyűlés alelnöke, Szuhai Viktor, Szombathely Megyei Jogú Város tanácsnoka és Glavanics Krisztina, Narda polgármestere.

A szentmisét követően következhetett a játékok kipróbálása. A püspök is beállt a gyerekek közé, néhányukkal izgalmas csocsómérkőzéseket játszott.

Még az ebéd előtt csúcsra pörgött a légvár, a trambulinpark és számos szabadtéri játék is – a rekkenő hőségben is gyermekzsivaj töltötte be a nardai plébániaudvart. A fedett foglalkoztatóban ebéd előtt kézműves-foglalkozások zajlottak.

A Karitász önkéntesei és a tábori foglalkozásokban részt vevő kispapok pontban délre megterítettek. Az asztali áldást a főpásztorral mondták a táborozók.

Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója a megnyitót követően elmondta, hogy a gyerekeket bőrözés, kerámiázás, íjászat és számos kézműves-foglalkozás mellett Tompa Ferenc és csapata is várja majd lovaglási lehetőséggel idén is, ahogy a karitásztáborok kezdete óta minden évben. Ezenkívül az új csocsó- és pingpongasztalok, a kosárpalánk, a lengőteke és a trambulinpark is a gyerekek önfeledt kikapcsolódását szolgálják. A homokozó fölé hatalmas napvitorla került. A táborozó gyerekeket önkéntesek segítik szeretettel és odafigyeléssel.

Igyekszünk évről évre adományokból, támogatásokból, sok-sok jószándékú ember segítségével megújítani a tábort – mondta el az igazgatónő, aki idén egyben a tábor vezetője is.

A karitásztábor idén vendégül látja a Gencsapáti Gyermekotthon és a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon lakóit.

Július 23-án Rákász Gergely orgonista érkezik a táborba. Különböző hangszereken játszik majd, bevonva megszólaltatásukba a gyerekeket is, majd este orgonakoncetet ad a plébánia udvarán.

Hogy miben más a nardai tábor, mint a többi? Legelsősorban a szeretetről szól. Emellett vallásos témákról is hallhatnak itt a gyerekek, mivel a tábor szervezői fontosnak tartják, hogy akik a Karitász táborában részt vesznek, műveltebb emberekké váljanak azáltal is, hogy jártasabbak a vallás területén.

Szöveg és fotó: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

